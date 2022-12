Primer Ministro de Perú pide a AMLO que deje de referirse a su país en declaraciones

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Alberto Otárola, Primer Ministro de Perú, pidió al Presidente Andrés Manuel mLópez Obrador dejar de entrometerse en los asunto internos de ese país.

“No vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el Gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos de la nación”, dijo en conferencia de prensa.

“Hacemos un llamado para que el señor López pare de referirse al Perú porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz”, agregó.

Este gobierno no es ni de izquierdas ni derechas. Este es un gobierno de todos los peruanos y peruanas sin distinción alguna. Es momento de tender puentes y empujar juntos al país.

El Primer Ministro lamentó que México, del que dijo es un país hermano con vínculos históricos, políticos y culturales, esté en una situación lamentable a nivel de relación diplomática debido a las declaraciones de López Obrador y reiteró que es labor de la Cancillería tomar decisiones tras el llamado a consulta del Embajador del Perú en dicho país, y la expulsión del embajador de México.

No obstante, Alberto Otárola seguró que no se ha previsto romper relaciones con México o con Colombia, otros país cuyo Embajador ha sido llamado a consulta.

“Podría asegurar que no se va a romper relaciones con estos países porque son países hermanos y a los que les vamos a explicar, de acuerdo a la planificación que tenemos y los contactos la disposición real del Perú y lo que ha ocurrido en los últimos días y estamos seguros que así lo van a entender”, mencionó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que México no romperá relaciones diplomáticas con Perú porque es necesario que la Embajada del país en Lima continúe trabajando para dar protección a las y los mexicanos que radican allá.

Desde Palacio Nacional, informó que la Cancillería mexicana tomó esa decisión, por lo que designó a un encargado de la Embajada de México en Perú para apoyar a las y los connacionales que deseen salir de aquel país.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores [SRE] ha decidido no romper relaciones , entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra Embajada para dar protección a quienes radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la Embajada continúa en su función”, aseguró el mandatario.

“Afortunadamente ya el mayor número de turistas mexicanos y de personas que visitaron Perú pudieron salir y se están haciendo los trámites para que puedan salir todos los mexicanos que deseen hacerlo. Y los que tienen trabajo, alguna actividad en Perú, familiares, pues que sepan que no están solos, que se mantiene la Embajada, y que nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que pueda suceder en el Perú”, agregó.

López Obrador lamentó que el Gobierno de Perú haya tomado una medida arbitraria y drástica como declarar persona non grata y expulsar al Embajador de México, Pablo Monroy Conesa, a quien le dieron 72 horas para abandonar el país.

Al considerar que las autoridades peruanas optaron por la represión, criticó que no se buscara una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones a la brevedad a fin de evitar inestabilidad en Perú.

“Comprendemos que esta situación los ha llevado tomar medidas arbitrarias como la de declarar persona non grata a nuestro Embajador en Perú, del que hemos estado pendientes. La SRE le ha pedido que regrese pronto y está por llegar a México porque lo que más nos importa es cuidar su integridad y la de su familia”, expresó.

Además, el titular del Ejecutivo federal reprochó que el Gobierno de Perú no reaccionara igual con los representantes de Estados Unidos, a pesar de que su Embajadora en Lima, Lisa Kenna, intervino de manera directa al visitar a la Presidenta peruana que nombró el Congreso, Diana Boluarte.

Por ello, consideró que la expulsión de Monroy Conesa fue porque hizo valer el derecho de asilo, el cual forma parte parte la política exterior del Gobierno federal. De acuerdo con el Presidente López Obrador, eso fue algo que molestó a las autoridades peruanas, quienes esgrimen que México que no reconoció a la nueva mandataria.

Además, sostuvo que en Perú la situación es muy lamentable porque las oligarquías, apoyadas por grupos de potentados, son las que dominan y las que han llevado a que esa nación haya tenido al menos cinco presidentes en seis años, pues han hecho que sea muy difícil que gobiernos surgidos en procesos democráticos populares puedan gobernar.

El mandatario señaló que en este caso es lógico que la gente se haya inconformado por la imposición y porque no se respetó la voluntad popular.

En su intervención, refirió que la diferencia con México, en donde también hay grupos de poder, es que su Gobierno no llegó solo, sino con respaldo de legisladores en el Congreso de la Unión, quienes fueron electos igual por la población.

Ante este contexto, el político tabasqueño anunció que se va a reformar el Artículo 33 de la Constitución que fue utilizado por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderon Hinojosa para expulsar extranjeros que ejercieron su libertad de expresión.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no lo vamos hacer”, reiteró frente a las y los representantes de los medios de comunicación.