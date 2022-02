Riesgo de trombosis intracraneal con vacuna AstraZeneca es “extremadamente pequeño”

Redacción Ciencia, 22 feb (EFE).- Solo existe un ligero aumento en el riesgo de trombosis intracraneal en algunas poblaciones tras la vacunación con el preparado para la COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, confirman dos estudios publicados este martes en PLOS Medicine.

Según los resultados, en las personas menores de 70 años se observó un pequeño aumento, en concreto, en la tasa de trombosis venosa intracraneal tras la vacuna de AstraZeneca.

Esto correspondió a un exceso de riesgo estimado de 0.9 a 3 por millón (que varía según la edad y el sexo) y fue aproximadamente el doble de la tasa en comparación con las personas no vacunadas; no se observó el mismo efecto tras el preparado de Pfizer.

