VIDEOS revelan negativa de Trump por apaciguar asalto al Capitolio tras elecciones

Por Lisa Mascaro, Mary Clare Jalonick y Farnoush Amiri

WASHINGTON, 22 de julio (AP).— A pesar de las peticiones desesperadas de asesores, aliados, líderes republicanos e incluso su familia, Donald Trump se negó a apaciguar a la turba que atacaba el Capitolio el 6 de enero de 2021, y en lugar de ello “echó gasolina al fuego” al tuitear sus afirmaciones falsas de que le habían robado las elecciones y diciéndole en un video a la multitud de simpatizantes lo especiales que eran.

Al día siguiente volvió a declarar: “No quiero decir que las elecciones han concluido”. Eso fue en una escena descartada de un discurso que iba a pronunciar, la cual no había sido transmitida y fue presentada en la audiencia de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes que se llevó a cabo el jueves en horario estelar.

La comisión documentó cómo durante unos 187 minutos, desde el momento en que Trump se fue del escenario de un mitin en el que envió a sus simpatizantes al Capitolio, hasta el momento en que apareció en el video de la Rosaleda de la Casa Blanca, nada pudo hacer que el Presidente derrotado modificara su actitud, el cual vio la violencia en la televisión.

The Jan. 6 panel played never-before-seen footage from a speech by then-President Donald Trump taken a day after the Capitol attack.

"I don't want to say the election is over," he said. https://t.co/ZBU3Mdj5zU pic.twitter.com/0KrhKzobDk

— The Associated Press (@AP) July 22, 2022