Los pedidos de ayuda por desempleo suben ligeramente en EU durante la última semana

Por Matt Ott

WASHINGTON (AP).— El número de personas en Estados Unidos que solicitaron ayuda por desempleo subió ligeramente la semana pasada, en momentos en que la Reserva Federal (Fed) trata de enfriar la economía y frenar a inflación.

Las solicitudes de pagos por desempleo para la semana concluida el 17 de septiembre subieron por cinco mil, a 213 mil, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. La cifra de la semana previa fue reducida por cinco mil, a 208 mil, la menor desde mayo.

