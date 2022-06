Marvel Comics presenta a Web-Weaver: el primer Spider-Man abiertamente homosexual

El guionista Steve Foxe anunció la incorporación del nuevo superhéroe, el cual debutará en el número 5 de la serie “Edge of the Spider-Verse”; la portada es realizada por el artista español José María Casanovas.

Por Francisco Perra

Sinaloa, 23 de junio (Noroeste).- Dentro del mes de la diversidad sexual, Marvel Comics presentó a su primer Spider-Man abiertamente homosexual, llamado “Web Weaver”, y que aparecerá en el número 5 de la serie “Edge of the Spider-Verse”.

Steve Foxe, guionista de la nueva versión de Spidey parte de la comunidad LGBT, quien a través de su cuenta de Twitter, presentó el primer vistazo al nuevo personaje.

“Sorpresa: ¡Tuve el gran honor gay de ayudar a co-crear Web Weaver, quien hará su debut en EDGE OF THE SPIDER-VERSE #5 este septiembre! Diseñado por la única Kris Anka, con una portada de Josemaría Casanovas, ¡Junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto! ¡Muchas gracias a Kaeden McGahey, Lindsey Cohick y Nick Lowe por traerme a la familia arácnida! No puedo esperar a que la gente conozca a Web-Weaver por primera vez y espero que no sea la última”, escribió en la red social.

Cabe destacar que esta versión alternativa de Spider-Man no será el Peter Parker de la continuidad original y aparecerá en solo un número.

Pese a que la aparición del primer Spidey homosexual será fugaz, el co-creador del personaje espera volver a contar algo del personaje y probablemente todo dependerá del recibimiento y las ventas que tendrá “Edge of The Spider-Verse”, aunque no sería una sorpresa que fuera un éxito pues otros personajes actualmente populares como Spider-Gwen, salieron de esa publicación.

No es la primera vez que un superhéroe icónico se hace parte de la comunidad LGBT+, pues hace algunos meses, DC Cómics reveló que “Jon Kent”, hijo de “Kal-El” y nuevo Superman, es abiertamente bisexual, algo que recibió tanto comentarios positivos como negativos por un sector del fandom.

