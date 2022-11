“Checo” Pérez viaja a Qatar para ver el debut de la Selección Mexicana en el Mundial

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El piloto Sergio “Checo” Pérez asistió al primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial de futbol de Qatar, apenas dos días después de terminar su participación en el último premio de la temporada de F1, donde quedó en tercer lugar en el campeonato.

En redes sociales apareció un video donde se muestra al piloto mexicano con una playera del combinado tricolor en el Estadio 974, donde la Selección empató sin goles con una gran actuación del guardameta Guillermo Ochoa.

🏎️🇲🇽❤️‍🔥

The Mexican way. 😮‍💨❤️‍🔥@SChecoPerez, present at our #Qatar2022 debut with @FMF president, Yon de Luisa, and Nahima Choura. 🙌🏼🤩#MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/lSlZSBuGLY

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 23, 2022