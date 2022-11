“Checo” Pérez explota contra Verstappen: “Si tiene dos campeonatos, es gracias a mí”

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 13 de noviembre (AsMéxico).- Bomba en Red Bull. Max Verstappen desobedeció las órdenes de equipo para que dejara pasar a Sergio Pérez en el Gran Premio de Brasil y ello provocó la furia del piloto mexicano.

“Checo”, tras terminar séptimo en la carrera, no se guardó nada contra su coequipero al decirse decepcionado de que el neerlandés no le devolviera la posición para ganar dos puntos en la lucha por el subcampeonato del mundo.

“Estoy muy sorprendido, no sé lo que pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, declaró Sergio Pérez para Fox Sports al finalizar la carrera en Interlagos.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MAX Y “CHECO”?

“Checo” se enfilaba a sumar su onceavo podio en el año y ampliar la ventaja en el segundo lugar del mundial de pilotos cuando en las últimas vueltas de la carrera llegó un Safety Car. Dicha situación le jugó en contra a Pérez pues en el relanzamiento quedó en desventaja contra su adversarios con las gomas, ya que Sergio tenía el medio contra las blandas del resto.

Del tercer lugar cayó hasta el sexto quedando por delante de Verstappen. Unas vueltas después Red Bull le pidió a Max pasar a “Checo” para intentar rebasar a Leclerc y quitarle puntos, sin embargo, el bicampeón no logró alcanzar al monegasco y en la última vuelta el equipo le ordenó a Verstappen dejar pasar a “Checo” por ese sexto lugar que le otorgaba dos puntos más y que le ayudaría a quedar por delante de Leclerc en el mundial de pilotos.

