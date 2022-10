¡La F1ESTA continúa! Anuncian que habrá GP de México hasta 2025; extienden contrato

El anuncio se da días antes del Gran Premio de México 2022, donde los fanáticos de este deporte se encuentran a la expectativa del desempeño de “Checo” Pérez.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Fórmula 1 anunció la continuidad del Gran Premio de México hasta 2025, previo a celebrar su edición de este año el próximo domingo 30 de octubre, una noticia que también se confirmó esta mañana durante un evento protocolario donde estuvieron presentes la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gran Premio de la Ciudad de México, Alejandro Soberón Kuri.

“ÚLTIMA HORA: ¡El Gran Premio de la Ciudad de México se queda en el calendario de F1 hasta al menos 2025! ¡Viva Mexico! 🇲🇽”, compartió la organización del famoso campeonato mundial en redes sociales. El anuncio fue bien recibido por los amantes del deporte automotor.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025! ¡Viva México! 🇲🇽#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/wAALX7eEEI — Formula 1 (@F1) October 27, 2022

La cuenta oficial del Gran Premio de México secundó el anuncio: “¡La #F1ESTA se extiende hasta 2025! 🇲🇽🏎🎉CIE, de la mano del Gobierno de la CDMX, firma un acuerdo para que la #F1 permanezca en la capital del país por tres años más. #MexicoGP #Formula1”.

¡La #F1ESTA se extiende hasta 2025! 🇲🇽🏎🎉

CIE, de la mano del Gobierno de la CDMX, firma un acuerdo para que la #F1 permanezca en la capital del país por tres años más.#MexicoGP #Formula1 pic.twitter.com/dW2az7gY5g — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 27, 2022

Durante el corte del listón inaugural del Pabellón–Museo CdMx en el Autodromo Hermanos Rodríguez y en el marco de la “Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022”, Soberón Kuri oficializó la renovación del Gran Premio por tres años más.

“Gracias al liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, al Gobierno de la Ciudad de México, el Gran Premio mexicano se mantendrá en el calendario de la Fórmula 1 hasta 2025”, expresó.

De acuerdo con Soberón Kuri, “mantener al Gran Premio en la capital por tres años más es producto de un esfuerzo coordinado por conservar un evento que beneficia a la capital y entusiasma a miles de aficionados”.

En el evento donde también participaron Federico González Compeán, director general del Mexico Grand Prix, y Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, la mandataria capitalina expuso que, si bien el Gobierno de la Ciudad de México aporta mucha logística para la realización del GP de México, en términos económicos éste es posible gracias al apoyo de empresas patrocinadoras.

“Nosotros aportamos mucha logística que se desarrolla alrededor, por supuesto los pilotos que llegan aquí, toda la logística para que los espectadores puedan tener una experiencia muy agradable… entonces hay mucho trabajo que desarrolla el Gobierno de la Ciudad de México, pero en términos económicos, la aportación, y por eso agradecemos enormemente, es de muchos patrocinadores”.

El presidente del Gran Premio de la Ciudad de México expuso que, a lo largo de las seis ediciones anteriores, la carrera en el país dejó, hasta 2021, una derrama económica de 89 mil 527 millones de pesos, además de que favoreció a la creación de 57 mil empleos.

“Desde hace seis ediciones realizadas bajo la dirección de CIE, la carrera ha generado una derrama económica acumulada, hasta 2021, de 89 mil 527 millones de pesos en el país, además de la creación de 57 mil empleos. Durante el año pasado, el beneficio económico fue de 15 mil 881 millones de pesos a la región”, declaró.

En celebración por el también 60 aniversario del primer Gran Premio de México y luego de que su continuidad se pusiera en duda en años anteriores, Soberón expresó que “mucha gente pensaba que la Fórmula 1 no podría continuar en México, que iba a faltar el apoyo y el entusiasmo y no contábamos con el apoyo de la Jefa de Gobierno de convocar un colectivo de empresas para que se sumaron al esfuerzo extraordinario que conlleva el poder mantener este extraordinario espectáculo”, dijo.

¡Grandes noticias! 🇲🇽 Alejandro Soberón, Presidente del @mexicogp anuncia la renovación del Gran Premio Mexicano, se mantendrá por 3 años más en el calendario de la @F1 pic.twitter.com/9SHpa8ArcU — FEMADAC (@Femadac) October 27, 2022

En el anuncio también se encontró Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex y quien se encuentra a cargo de la Escudería Telmex, misma que ha apoyado al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, que este año levanta mucha expectativa entre los amantes del deporte al correr en casa de la mano de Red Bull, escudería que ya cuenta con el primer lugar del Mundial de Constructores.

El coequipero de “Checo”, Max Verstappen, apenas conquistó el primer lugar en el Campeonato de Pilotos y, con ello en mente, la escudería estaría en busca de lograr que el mexicano concrete el segundo lugar en las últimas carreras de esta temporada.

Por su parte, “Checo” sueña con ganar en casa y ha expresado que tiene la convicción y el apoyo de su equipo para conseguirlo.

Apenas hace unos días, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que no acudirá al Gran Premio de México, ya que lo considera un evento “bastante fifí”.

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no, no, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso”, dijo la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Sheinbaum dijo que le habían regalado boletos pero que los rechazó por lo que, así como en otras ocasiones los ha dado a infantes y miembros del personal de salud, buscaría regalar las entradas a estudiantes de primarias y secundarias.

A pesar de ello, le deseó “buena vibra” al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien participará con la escudería de Red Bull en el Autódromo Hermanos Rodríguez.