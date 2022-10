Sheinbaum rechaza boletos para F1 por ser evento “fifí”; da buenos deseos a “Checo”

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no acudirá al Gran Premio de México ya que lo considera un evento “bastante fifí”.

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no, no, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso”, dijo la mandataria capitalina en conferencia de prensa.