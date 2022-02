“Checo” Pérez presenta el casco que usará en la temporada 2022 de la Fórmula 1

Por Jorge Fernández

Ciudad de México, 23 de febrero (La Opinión).- Sergio “Checo” Pérez, a un mes de iniciar su segunda temporada en Red Bull, nos presentó este martes su casco para la campaña 2022 de la Fórmula 1, el cual llevará consigo la bandera de México y los símbolos aztecas que han caracterizado a los últimos diseños del tapatío desde que está en la máxima categoría del automovilismo.

“Espero que les guste mucho, sin duda, los detalles más especiales son mi bandera de México, la cual cargo con mucho orgullo alrededor del mundo, los símbolos aztecas, que ya se están volviendo una tradición en todos mis cascos“, explicó Checo.

¡Mi nuevo casco! ¡Espero les guste! #F1 #NewHelmet @redbullracing

My new helmet! I hope you like it!

Lets do this! 💪 pic.twitter.com/Uwg7OcLtO0

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 22, 2022