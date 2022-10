Red Bull brilla en el GP de EU: Max Verstappen triunfa y “Checo” Pérez termina cuarto

Madrid, 23 de octubre (SinEmbargo/AS México).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez culminó el Gran Premio de Estados Unidos en cuarto lugar luego de una carrera compleja en la que inició desde el noveno puesto, mientras su compañero de equipo, Max Verstappen, conquistó el primer lugar en Austin y se coronó, una vez más, como campeón del mundo. El esfuerzo de la escudería Red Bull también les ha valido el primer lugar en el campeonato de constructores.

Sainz firmó la pole el sábado con la bandera a cuadros de la Q3, por delante de Max Verstappen. En la salida de este domingo, el madrileño no guardó su posición ante el ya campeón del mundo y en la primera curva se vio fuera de combate.

CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS!! THE BULLS ARE BACK ON TOP!!! 👑 pic.twitter.com/dM0VORhXzb

Russel arrolló el coche del español, que hizo un trompo y se vio obligado a entrar en el garaje. El madrileño, que venía de abandonar en Suzuka (Japón), reportó un pinchazo por la radio pero su monoplaza no pudo volver a salir a la carrera una vez en boxes.

“CHECO” PÉREZ QUEDA EN CUARTO Y BAJA A TERCER LUGAR EN EL MUNDIAL DE PILOTOS

El podio no pudo ser para Sergio Pérez en el Gran Premio de Estados que tuvo que conformarse con un cuarto lugar en una carrera que nos brindó grandes emociones, pero en la que el mexicano estuvo condicionado por una rotura en su alerón delantero. Aún así, el “Checo” logró 12 puntos importantes que suman para el campeonato mundial de constructores en el que Red Bull ya se coronó.

Movido arranque de carrera tuvimos en Austin con un Max Verstappen metiéndose por el interno de la curva 1 para superar a Carlos Sainz, quien inmediatamente después se tocó con George Russell registrando el primer abandono de la carrera.

WORLD CHAMPIONS!!! ⭐️

Congratulations to all the Team from MK to TX! 🏆 #GivesYouWings pic.twitter.com/7ZWoYJ8OzT

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2022