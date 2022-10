VIDEO: Brad Pitt visita a “Checo” Pérez en garaje de Red Bull en el GP de Austin

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).-El actor estadounidense Brad Pitt fue el invitado especial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austin este viernes, y accedió hasta el garage de Red Bull donde habló con el piloto mexicano Sergio Pérez.

Entre risas, el actor respondió: “Algo así, ha pasado tiempo y no sé como responder a esa pregunta”. “Fue una buena respuesta”, respondió Pérez.

El también productor de cine, también conversó con los pilotos Cristian Horner y Max Verstappen; y estuvo visitando el garage de otras escuderías.

La visita de Brad Pitt se debe a que será el protagonista de una película, dirigida por Joseph Kosinski, acerca de un piloto veterano de la F1 que llevará de la mano a un joven promesa.

Dentro del marco del Gran Premio de Austin, en los Estados Unidos, se llevaron a cabo las prácticas libres donde el equipo de Red Bull tomó la decisión de cambiar el motor del monoplaza de Sergio Pérez, movimiento que le causó una sanción al piloto mexicano de la Fórmula 1.

Por quinta vez en esta temporada, la escudería decidió cambiar la unidad de potencia del mexicano; sin embargo, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sólo permite usar tres nuevos motores en una sola temporada, por lo que le dieron cinco puestos de penalización.

Es por ello que, este sábado en la pole position, Checho tendrá una ardua tarea porque si termina la prueba largaría desde el sexto lugar en la carrera del domingo, debido a la penalización de perder cinco lugares.

Listos para una gran calificación, increíble ver tanta gente desde el primer día #USGP

Ready for tomorrow’s qualifying, was great to see so many fans on friday! 🙌 pic.twitter.com/lb2TN7gY29

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 22, 2022