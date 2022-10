¡Regresa a casa! “Checo” Pérez correrá por calles de Guadalajara en Red Bull Show Run

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 4 de octubre (ASMéxico).- La fiebre del Gran Premio de México comienza a elevar su temperatura. Menos de un mes nos separa de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez que lucirá sus gradas repletas como ya es toda una tradición. La “Checomanía” aumenta conforme pasan los días y previo al GPMX, Sergio Pérez dará una exhibición por las calles de su natal, Guadalajara, Jalisco.

This is the Mexican Way! Nos vemos en el Red Bull Show Run GDL 2022 este 25 de Octubre, más info en: https://t.co/Gx94NoycIK pic.twitter.com/f66eWY29bc

— Red Bull México (@redbullMEX) October 4, 2022