“Checo” Pérez saca la casta y largará segundo en el GP de Singapur, detrás de Leclerc

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 1 de octubre (AS México).- Tremenda actuación de Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Singapur. “Checo” volvió a mostrar la faceta que se le vio al inicio de la temporada. Veloz en todas sus vueltas y peleando codo a codo por el primer lugar. El tapatío se quedó a tan sólo 22 milésimas de la pole position al conseguir el segundo lugar de la clasificación este sábado. “Checo” largará sólo por detrás de Charles Leclerc y desde ahí apuntará a la victoria.

Q1 SUPERADA SIN PROBLEMA ALGUNO

Después de la lluvia en la Práctica 3, la pista quedó algo húmeda para el inicio de la clasificación. Ante ello, los pilotos no tuvieron de otra más que salir con el neumático intermedio. “Checo” no fue la excepción y minutos después de la bandera verde salió de su box para encarar una clasificación que estaba completamente abierta por unas condiciones en el circuito un tanto difíciles y también porque Red Bull tuvo diversos fallas en las sesiones del viernes.

En su primera vuelta rápida, Pérez quedó en el sexto lugar a pesar de que había marcado el récord en el primer sector. Las condiciones de la pista mejoraron conforme avanzó el tiempo y “Checo” aprovechó para montar un muy buen tiempo. En su segundo giro de qualy, el piloto mexicano detuvo el cronómetro en 1.54.494 para colocarse momentáneamente en el tercer lugar.

CHECO: "I'm looking forward to the start, tomorrow is a good opportunity to attack Charles and go for the win"#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/PwCvePubFN

— Formula 1 (@F1) October 1, 2022