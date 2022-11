“Checo” Pérez cierra su mejor temporada en F1 con el tercer lugar en GP de Abu Dhabi

El mexicano finalizó el circuito de Yas Marina en la tercera posición, por lo que se le escapó el subcampeonato de pilotos, donde se adueñó también del lugar número tres. Sin embargo, finalizó su mejor temporada en la Fórmula Uno.

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba del Mundial de Fórmula 1, una carrera en la que el monesgasco Charles Leclerc (Ferrari) ha atado el subcampeonato de pilotos y Ferrari, el de Constructores, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) ha terminado cuarto y Fernando Alonso se ha despedido de Alpine con un abandono.

En la decimoquinta victoria de la temporada de “Mad Max”, vigente campeón del mundo, Leclerc resistió el acoso en el tramo final del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), con el que llegaba a Yas Marina empatado a 290 puntos en la general, para terminar segundo y confirmar su segunda posición final en el Mundial.

Ferrari logra también el subcampeonato en el Mundial de Constructores, en parte gracias al trabajo de Carlos Sainz en su lucha con el Mercedes del británico Lewis Hamilton, que no pudo acabar la carrera tras ser adelantado a tres vueltas de final por el madrileño.

Leclerc pips Perez to P2 in the drivers' championship Vettel scores points in his 299th and final F1 race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yvPjtOnTus — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Por su parte, Alonso consumó su sexto abandono del año después de que su motor dijese basta en la vuelta 28, una triste despedida de su tercer paso por Renault, ahora como Alpine. El asturiano, que el próximo año correrá para Aston Martin, no pudo devolver al alemán Sebastian Vettel el pasillo de campeones que este le brindó junto a Hamilton en su primera retirada de la Fórmula 1.

El duelo entre Sainz y Hamilton marcó las primeras vueltas en Yas Marina, en las que los dos Red Bull trataron de escaparse. El británico pasó al madrileño en la salida, una tensa lucha agudizada después de que el heptacampeón del mundo volase por la chicane, igual que el año pasado frente a Verstappen, para volver a situarse por delante en el segundo giro.

Hamilton le devolvió la posición dos vueltas más tarde, pero la recuperó tras una mala trazada del español, que consiguió refrendar su cuarto lugar al adelantarle de manera definitiva en la vuelta 8 para devolver a Ferrari a la pelea por el subcampeonato en el Mundial de Constructores.

MAX VERSTAPPEN WINS AT YAS MARINA!!! 🏆 Leclerc holds off Perez to take second in the race and the drivers' championship 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/b95pV4S3mC — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Mientras, Alonso, que partía décimo, trataba remontar posiciones, lastrado por la prohibición de su equipo de adelantar a su compañero Esteban Ocon. Tras pasar por boxes y caer hasta la decimocuarta plaza, el asturiano superó a Valtteri Bottas y a Yuki Tsunoda en busca de los puntos, pero su motor se rompió y acabó con sus opciones.

Los Ferrari, mientras, trataban de dar caza a “Checo” Pérez, que entró en garajes para evitar el cuerpo a cuerpo con Leclerc cuando el monegasco marchaba a 1.5 segundos. El de la “Scuderia” se destacaba como el piloto más rápido en pista cuando un accidente entre Mick Schumacher y Nicholas Latifi amenazaba con hacer salir el safety car, momento en el que Sainz decidió entrar en garajes.

Por delante, tras salir de boxes, Pérez se deshacía de Hamilton para lanzarse a por Leclerc, y Sainz trataba de hacer lo propio con el británico. “Tenía que haber parado”, se lamentaba el heptacampeón antes de que el español le superase a tres vueltas para la bandera a cuadros y de que tuviese que retirarse por avería.

LAP 45/58 Perez and Hamilton battle for P3 😮 The Mexican prevails… in the end#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0m9yiyDmjs — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Poco más de dos segundos separaban a Leclerc y a Pérez a dos giros para el final, una pelea por el subcampeonato que finalmente se llevó el piloto del “Cavallino Rampante”. Ambos completaron un podio al que no se pudo subir Sainz, cuarto, todo en un “Top 10” que cerró el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que se retira de la Fórmula 1.

