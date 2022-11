El británico George Russell se lleva el GP de Brasil; Hamilton y Sainz suben al podio

Madrid, 13 de noviembre (EuropaPress).- El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) subió al podio este domingo del Gran Premio de Brasil, penúltima cita del Mundial, una carrera muy atractiva, con un poco de todo, que dejó el primer triunfo del británico George Russell y el doblete de Mercedes, mientras que Fernando Alonso (Alpine) fue quinto.

After 71 laps of mayhem, these lot take home the points 👇 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/f9JXRGG9iJ

Interlagos no defraudó un año más. Todo puede pasar en Sao Paulo y todo cambió desde la salida con un coche de seguridad. La estrategia entró en acción, las órdenes de equipo, las cuentas por el subcampeonato, la petición de “respeto” entre compañeros, hasta otra carrera nueva y reagrupada de 11 vueltas, por otro safety.

Sainz, tercero, logró su decimosexto podio en la F1, sudado como pocos e incierto hasta el final, ya que Ferrari le negó la petición a Charles Leclerc, cuarto, de pasar al español y sumar más puntos por el segundo escalón del Mundial. La “Scuderia” no quiso riesgos, con Alonso pisando los talones y también Max Verstappen.

God Save The King rings out on an F1 podium for the first time 🇬🇧#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/G02RpMUigA

