Morena cerrará filas rumbo al 2024: AMLO; confía en experiencia de sus “corcholatas”

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Morena permanecerá unido frente a las elecciones de 2024 y que apoyará a quien quede como candidata o candidato presidencial, pues confía en la experiencia de cualquiera de las y los aspirantes que podrían sucederlo.

Desde su natal Tabasco, el titular del Ejecutivo manifestó que al estar claras las reglas para elegir al contendiente a la Presidencia en 2024, el partido oficialista “cerrará filas” para respaldar a la o el elegido.

Además, indicó que la oposición se va a quedar con las ganas de verlos divididos frente al próximo proceso electoral en el país, por lo que hizo un llamado a su adversarios para que apresuren el método con el que seleccionarán al candidato que los represente.

“Están muy definidas las reglas, que eso es bueno. Va a ser una encuesta, se le va a preguntar a la gente: ¿lo conoces?, ¿no lo conoces?, ¿qué opinión tienes? Buena, mala, regular. ¿Está cercano a la gente? Sí o no. ¿Es honesto? Sí o no. ¿Te gustaría que fuese el candidato? Sí o no”, expuso.

Ante este contexto, el Presidente López Obrador declaró que se siente tranquilo respecto a las personas que podrían relevarlo en la Presidencia, al tratarse de gente que posee el conocimiento suficiente para dirigir al país.

En su insistencia de que en Morena hay muchos hombres y mujeres que pueden sucederlo en 2024, el mandatario federal pidió a las llamadas “corcholatas” respetar los resultados de la encuesta con la que se decidirá al ganador.

Durante una reunión que celebró esta semana con diputados y senadores de Morena en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo advirtió a sus “hermanos” Marcelo, Adán y Claudia” que el método anterior para elegir aspirante presidencial se acabó, pero que él estará con quien resulte ganador.

“Aquí tengo dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán; y mi hermana Claudia. Y de una vez, eh, de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas. Ya no hay dedazo. Eso se acabó. Eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la transformación, la Cuarta Transformación”.

“Ya saben cómo se va a elegir y yo voy a apoyar a quien gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde. Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí cuando se dé a conocer quién gana la encuesta, voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea”, agregó.