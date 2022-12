Ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo: AMLO ante Claudia, Marcelo y Adán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo que los morenistas, incluyendo las “corcholatas” presidenciables de Morena, se comprometieran a apoyar al ganador de la encuesta para el candidato del partido en 2024.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– Al reiterar que en Morena hay muchos hombres y mujeres que pueden sucederlo en 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las llamadas “corcholatas” de que deben de respetar los resultados de la encuesta porque él apoyará a quien la gane porque “ya no hay pedazos”.

“Aquí tengo dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán; y mi hermana Claudia. Y de una vez, eh, de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas. Ya no hay dedazo. Eso se acabó. Eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la transformación, la Cuarta Transformación”, dijo durante la reunión con diputados y senadores de Morena en Palacio Nacional.

“Ya saben cómo se va a elegir y yo voy a apoyar a quien gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde. Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí cuando se dé a conocer quién gana la encuesta, voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea”, agregó el mandatario en el evento al que también asistieron el Canciller Marcelo Ebrard; Claudia Sheinbaum , Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob).

Después preguntó a los morenistas reunidos en el salón Tesorería de Palacio Nacional que si apoyarían la encuesta para elegir al candidato de Morena en 2024, a lo que respondieron que sí.

–“¡Sí!”, dijeron.

–“¿Sea quien sea?”, preguntó López Obrador.

–“¡Sí!”, respondieron de nueva cuenta.

–“¿No está por encima de todo el proyecto de transformación?”, preguntó de nuevo el Presidente López Obrador.

–“¡Sí!”, respondieron.

El Presidente insistió en que dentro de Morena hay hombres y mujeres de “buen nivel político e ideológico” que la oposición no tiene, por eso tienen problemas.

Reunión con legisladores federales, desde Palacio Nacional https://t.co/4QF1yg1jsU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2022

“Miren nada más porque algunos piensan y se puso de moda que como cualquiera puede ser Gobernador, cualquiera puede ser Presidente. No. La política es un oficio noble, del más alto nivel espiritual”, destacó.

En el evento, el Ejecutivo federal reconoció la tarde de este martes la lealtad de las y los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, a la vez que reprendió “la traición”.

“Este es un acto de reconocimiento a ustedes. Es un acto que implica cómo mujeres, hombres como ustedes, legisladores, hacen realidad, hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental: la lealtad. Pero aclaro que no me refiero a la lealtad, a las personas, a los dirigentes, a los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo. Esa es la lealtad: la lealtad al proyecto de transformación”, dijo.