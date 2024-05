Peña ofreció un “transporte de primera” para Edomex. Dejó un sistema caro y de quinta

A 16 años de la puesta en marcha de la Línea 1 de Mexibús, los resultados no son positivos. La atención a los usuarios mexiquenses es un reto día a día mientras que kilómetro a kilómetro, los concesionarios se benefician económicamente, gracias a las cláusulas del contrato que dejaron Enrique Peña Nieto y de su siempre fiel encargado de la infraestructura, el fallecido Gerardo Ruiz Esparza.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- Enrique Peña Nieto, junto a uno de sus más fieles operadores políticos, Gerardo Ruiz Esparza, anunció en el año 2007 la llegada del transporte Mexibús al Estado de México. Se trató de un transporte que buscó imitar al sistema Metrobús, de la Ciudad de México, que atendería distintos problemas como el alza del pasaje, los asaltos diarios, el reordenamiento del transporte público, entre muchos otros. Esto, al menos en una primera zona: de Tecámac a Ciudad Azteca.

Pero en 2008, apenas arrancó el proyecto, las fallas y las deficiencias fueron evidentes: los paraderos no estaban del todo conectados; las estaciones no estaban en las mejores condiciones; las máquinas para comprar o recargar tarjetas no funcionaban y las conexiones no fueron las más eficientes.

La demanda de usuarios, 16 años después no se cumplió.

El Estado de México es la entidad más poblada del país y se calculó que la Línea 1 de Mexibús daría servicio a 130 mil pasajeros diarios. El objetivo no se logró.

Mientras, para los usuarios tocó aguantar todo tipo de problemas desde que la obra era nueva: desde inundaciones que en más de una ocasión provocaron que cientos de personas se quedaran atrapadas en las estaciones hasta altas horas de la noche o en otros casos, casi a diario, esperar más de tres camiones para poder abordar. Y con el paso de los años, a diario toca enfrentar el retraso del servicio y vías y estaciones en mal estado; las deficiencias continúan y los usuarios son quienes las padecen.

Esa es una parte de la historia.

La otra está guardada en los anexos del título de concesión que muestran que ese proyecto cuenta con beneficios que se acumulan kilómetro a kilómetro. Literal.

SinEmbargo tuvo acceso a los títulos de concesión —y sus respectivos anexos— de cada una de las líneas de Mexibús. De entre todos los documentos sobresale la lista de beneficios que el Gobierno otorgó únicamente al consorcio ganador de la Línea 1 de Méxibús.

Para el inicio del proyecto maestro de movilidad de Peña Nieto y Ruiz Esparza, se garantizó a las empresas la concesión durante 30 años.

El consorcio conformado por las empresas Data Concepto, Latin ID y Grupo INDI, también se quedó con el derecho de explotar la comercialización de locales que se abrieron en las estaciones terminales —convertidos en grandes plazas comerciales— , además de toda la publicidad que pudiera ser colocada en estaciones, terminales y camiones.

Aunado a ello, le corresponde al consorcio el 26.9 por ciento del total de la recaudación por peaje.

Pero los beneficios no quedaron ahí.

En uno de los anexos titulado “Pago al Concesionario”, el Gobierno del Estado de México estableció que pagaría a la empresa por “kilómetro recorrido”, esto desde el inicio de la Etapa Operativa, es decir, desde el día uno, y durante toda la vigencia de la concesión.

Ese pago es de 28.5 pesos por cada kilómetro recorrido por cada camión de servicio en la línea de 16 kilómetros en dos sentidos.

“El pago se realizará semanalmente. El monto bruto de ese pago corresponde al número de kilómetros recorridos por las unidades en la prestación del servicio, en el horario y ruta autorizados, multiplicado por el precio por kilómetro”, sostiene el documento.

Además, se estipula que la cifra del pago por kilómetro se aumentará año con año para aplicarse cada 1 de enero.

Y la lista de beneficios no quedó ahí.

El Gobierno del Estado de México estipuló que, de forma bimestral, otorgaría “un complemento” de 80 centavos por kilómetro recorrido. El problema es que sólo a este punto se le puso un requisito: cumplir con la demanda de 130 mil pasajeros en promedio diario, tal como ya se estipulaba en el contrato inicial.

Pero de acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, no se ha cumplido con esa condición, por lo tanto no se ha efectuado el pago.

Un indicador de la organización El Poder del Consumidor encontró que en la Línea 1 del Mexibús, la demanda de servicio bajó en la primera década de funcionamiento, “tuvo una pérdida de demanda del 5.1 por ciento en 2019 con respecto a la captada en 2018 y del 12 por ciento con respecto a 2012”.

Y parte de las conclusiones de ese informe, publicado en 2020, apuntan a que si en general, ese tipo de transportes, pueden reducir el 17 por ciento de los coches particulares y disminuir hasta en 60 por ciento los tiempos de traslado, “en el Estado de México no se están potencializando estos atributos”.

Los consorcios encargados de la construcción y operación de las diferentes rutas del Mexibús, tienen del 26 al 31 por ciento de ganancia derivado de la tarifa base. Como concesionarios tienen derecho de otorgar el uso y arrendamiento de la superficie que forme parte de la infraestructura, incluyendo locales comerciales. Pueden celebrar contratos de publicidad y pueden otorgar, o no, derechos de uso y paso.

Y los derechos para hacer uso son por un lapso de 25 a 30 años.

En contraste, para todo ese proyecto de Línea 1, que es el que que cuenta con los mayores beneficios, el consorcio ganador dio a la Tesorería del Estado de México 105 millones de pesos como “pago único” por la obra.

