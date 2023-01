La OMS se reunirá para determinar si la COVID-19 sigue siendo una “emergencia global”

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que esta semana el Comité de Emergencia sobre la COVID-19 de la OMS se reunirá “para debatir si la situación actual sigue constituyendo una emergencia global“.

“Casi exactamente tres años después de declarar una emergencia de salud pública de preocupación internacional, nuestro máximo nivel de alerta, esta semana el Comité de Emergencia sobre COVID-19 se reunirá para debatir si la situación actual sigue constituyendo una emergencia global”, ha detallado en rueda de prensa.

Con todo, Tedros ha querido advertir de que se ha producido un aumento de las muertes por esta enfermedad en las últimas semanas. En total, en las últimas ocho semanas, más de 170 mil personas han muerto por la COVID-19. “Eso son sólo las muertes notificadas; el número real de muertes es mucho mayor”, ha alertado. “Aunque no voy a adelantarme a los consejos del Comité de Emergencia, sigo muy preocupado por la situación en muchos países y el creciente número de muertes”, añade.

SISTEMAS DE SALUD BAJO PRESIÓN

Aunque ha reconocido que la coyuntura actual es “claramente mejor” que la de hace tres años, “cuando esta pandemia golpeó por primera vez”, ha puesto de relieve que la respuesta colectiva mundial “está de nuevo bajo presión”.

“Demasiadas pocas personas, especialmente ancianos y trabajadores sanitarios, están vacunadas adecuadamente. Demasiadas personas llevan retraso en sus refuerzos. Para demasiadas personas, los antivirales siguen siendo caros y están fuera de su alcance. Y demasiadas personas no reciben la atención adecuada”, ha sentenciado Tedros.

En este punto, el director general de la OMS ha mencionado la coexistencia de la COVID-19 con otros virus respiratorio y cómo esto afecta a los sistemas sanitarios de los países. “Los frágiles sistemas de salud están luchando para hacer frente a la carga de la COVID-19, además de atender a pacientes con otras enfermedades como la gripe y el virus respiratorio sincitial”, apunta.

Asimismo, Tedros también ha alertado de que la vigilancia y la secuenciación genética “han disminuido drásticamente”, lo que dificulta el seguimiento de las variantes conocidas y la detección de otras nuevas. También ha insistido en que “circula un torrente de pseudociencia y desinformación” que repercute directamente en la confianza que la población ha depositado en “herramientas seguras y eficaces para la COVID-19”.

“Mi mensaje es claro: no subestimemos este virus, nos ha sorprendido y seguirá sorprendiéndonos, y seguirá matando, a menos que hagamos más por hacer llegar las herramientas sanitarias a las personas que las necesitan y por atajar de forma integral la desinformación”, ha concluido Tedros.

SEGUIR HACIENDO TESTS PARA “SEGUIR DE CERCA AL VIRUS”

En este sentido, la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, ha instado a seguir haciendo tests, pese a que gran parte de la población ha vuelto a la normalidad, “para seguir de cerca a este virus”. “Con ello, podremos determinar si se necesita un cambio de estrategia o no para proteger la salud de los ciudadanos”, asegura.

Today’s @WHO Presser on #COVID19 and other health emergencies where we answer direct questions, give direct answers. Always.@DrTedros @DrMikeRyan https://t.co/WdHjZ9IEzp

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 24, 2023