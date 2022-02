Países inician suspensión de vuelos civiles ante ataque militar ruso en Ucrania

Ciudad de México, 24 de febrero (EFE/SinEmbargo).- Después del despliegue de un operativo militar ordenado por el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, hacia el este de Ucrania —donde se reportaron los primeros bombardeos—, diversas naciones y aerolíneas, incluyendo la propia Rusia y Ucrania, han comenzado a tomar de restricciones en los vuelos civiles.

Rusia ha cerrado el espacio aéreo a las aeronaves civiles desde el jueves en su frontera occidental con Ucrania y Bielorrusia, según un aviso emitido por las autoridades de aviación rusas.

Esta decisión se tomó debido a la gran amenaza para la seguridad de vuelo de las aeronaves civiles después de que Rusia ordenara una operación militar especial en Ucrania. Según la agencia oficial TASS, la zona aérea de Rostov estará cerrada hasta el 2 de marzo.

Todos los vuelos desde el aeropuerto de Rostov han sido cancelados.

Según la misma fuente, también se han suspendido todos los vuelos de Volgorad y más de 10 del aeropuerto moscovita de Sheremétievo con destino al sur de Rusia.

Asimismo, todos los vuelos que iban a salir de los aeródromos de Krasnodar, Sochi y Anapa fueron cancelados, asimismo.

Ucrania igualmente ordenó desde hoy el cierre de su espacio aéreo tras el inicio de la operación militar lanzada por Rusia en el país.

El cierre del espacio aéreo ucraniano para los vuelos civiles fue decretado a partir de las 00:45 GMT (02:45 hora local).

El Ministerio ucraniano de Infraestructura señaló en su cuenta de Telegram que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Boríspol han sido suspendidas.

“Los oficiales de seguridad de la aviación, en cooperación con los agentes encargados de hacer cumplir la ley, actúan de acuerdo con las instrucciones aprobadas para garantizar la seguridad del aeropuerto”, añadió.

El Reino Unido ordenó este jueves a sus aerolíneas evitar el espacio aéreo de Ucrania “para mantener a salvo a pasajeros y tripulación”, anunció el Ministro de Transportes, Grant Shapps.

El Ministro aseguró que su gobierno “sigue junto al pueblo ucraniano y trabaja con nuestros socios internacionales para responder a este acto de agresión.

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, preside desde las 07:30 GMT una reunión de su gabinete de emergencias (COBRA) en la que se prevé que se adopten nuevas sanciones contra Rusia y otras medidas.

Following the horrific events overnight in Ukraine, I’ve instructed @UK_CAA to ensure airlines avoid Ukraine airspace to keep passengers and crew safe. We continue to stand with the people of Ukraine and work with our international partners to respond to this act of aggression.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 24, 2022