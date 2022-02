FOTO Y VIDEOS: Primeros bombardeos rusos llueven para defender territorios de Donbass

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo/AP).– Después de que el Gobierno ruso anunciara un despliegue militar hacia el este de Ucrania, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar explosiones en diversas comunidades del país europeo.

Putin advirtió a otras naciones que cualquier intento de interferir con las acciones rusas resultará en “consecuencias que nunca antes han visto”.

Al momento, videos en Twitter e Instagram han dado cuenta de explosiones en Jarkóv, la segunda ciudad más grande de Ucrania; en las inmediaciones de la capital Kiev; Kharkiv y en Kramatorsk.

La cuenta AEROSINT Division PSF reportó por medio de Twitter que Rusia lanzó un ataque contra sedes militares de alto perfil ucranianas en Kiev.

Strikes by #Russia on high value targets of #Ukraine’s military in the capital city of #Kyiv. We believe these to be airstrikes, either cruise missiles or even possibly Iskander-M tactical ballistic missiles. pic.twitter.com/LqqiBUmSaU

— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) February 24, 2022