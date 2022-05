The CW revela nuevos detalles e imágenes de la serie Gotham Knights

Por David Arroyo

Ciudad de México, 24 de mayo (ASMéxico).- The CW, la cadena de televisión estadounidense, está trabajando en la próxima bomba televisiva del universo de DC Comics. Nos referimos a Gotham Knights, una nueva serie ya fuera del Arrowverse que contará la historia de la familia de Batman una vez este haya pasado a mejor vida.

La producción está prevista para 2023 y contará con el mismo equipo de guión de Batwoman, aunque sus creadores aclaran que no estamos ante un spin-off de la misma y no deberíamos esperar cameos ni vínculos de ningún tipo.

GOTHAM KNIGHTS, LA SERIE: PRIMEROS DETALLES

“Batman ha muerto y sin él, en Gotham es como si hubiera estallado un polvorín. Tras el asesinato de Bruce Wayne, su hijo adoptivo, Turner Hayes (personaje de creación original de la serie), es incriminado por matar al enmascarado en colaboración con algunos de sus clásicos enemigos: Duela (la hija del Joker, una luchadora impredecible y hábil ladrona que nació en Arkham Asylum y fue abandonada por su padre), Harper Row (también conocido como Bluebird, un ingeniero astuto y mordaz que puede arreglar cualquier cosa), así como el hermano de éste, Cullen Row (un inteligente adolescente transgénero que está cansado de ser educado y agradable).

Welcome to Gotham…Again…

Day 1 of Gotham Knights off the set in Toronto @GothamKnights #GothamKnights #Gotham #Toronto @TOFilming_EM pic.twitter.com/wEcSPxgUZH

— Dewucme X Editions 21/30 Lost Love (@Dew_u_c_me) April 9, 2022