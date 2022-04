The CW anuncia cancelación de las series Legends of Tomorrow y Batwoman

MADRID, 30 de abril (EuropaPress).- The CW ha cancelado otra serie más de superhéroes de su Arrowverso. Se trata de Legends of Tomorrow, la ficción basada en personajes de DC comics que arrancó en 2016 y que llega a su abrupto fin tras su séptima temporada.

Fue a través de la cuenta de Twitter oficial de los guionistas de la serie (LoTWritersRoom) donde se dio a conocer la noticia de que la serie no tendría octava temporada. “Está bien, siéntense. Esto va a doler. Estamos cancelados. Este ha sido el viaje de nuestra vida para todos nosotros. El pequeño show que se suponía que no debía existir, se convirtió en el espectáculo que podría convertirse cualquier cosa que quisiera”, señala la carta abierta de los guionistas.

“Bueno, amigos. Ha sido un viaje increíble. Sin embargo, The CW nos ha hecho saber que no habrá temporada 8 de #LegendsOfTomorrow. Tenemos el corazón roto, pero también estamos inmensamente agradecidos por el increíble trabajo que nuestro elenco, el equipo y los escritores han contribuido a la pequeña serie. Gracias a nuestros fans”, escribió en Twitter el codirector de la serie, Keto Shimizu.

