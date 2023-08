Japón tira al océano aguas residuales radiactivas tratadas de nucleoeléctrica dañada

Por Mari Yamaguchi

Tokio, 24 de agosto (AP).— Las autoridades japonesas planean empezar a verter aguas residuales radiactivas tratadas de la nucleoeléctrica dañada de Fukushima al Océano Pacífico a partir del jueves, una medida controversial más de 12 años después de que un enorme terremoto y un tsunami subsecuente obligaron a aplicar medidas de emergencia para contener las crecientes cantidades de agua radiactiva en la planta.

El Gobierno y el operador de las instalaciones dicen que la descarga de las aguas residuales es una parte inevitable de su desmantelamiento y se llevará a cabo con seguridad, pero el plan enfrenta oposición dentro y fuera de Japón. Este es un vistazo a la controversia.

¿POR QUÉ HAY TANTA AGUA RESIDUAL?

El terremoto y el tsunami de marzo de 2011 destruyeron los sistemas de enfriamiento de la planta, lo que provocó que tres reactores se derritieran. Agua de enfriamiento altamente contaminada aplicada a los reactores dañados ha estado filtrándose continuamente a los cimientos de los edificios y se ha mezclado con el agua de los mantos freáticos.

El operador de la planta, la empresa Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), ha tomado medidas para limitar la cantidad de agua del subsuelo y de agua de lluvia que ingresa al área del reactor, y ha reducido el incremento en el agua contaminada a aproximadamente 100 toneladas diarias, una quinta parte de la cantidad inicial. El agua es recolectada y reciclada parcialmente como agua de enfriamiento tras ser tratada, y el resto es almacenada en aproximadamente mil tanques, que ya están llenos al 98 por ciento de su capacidad de 1.37 millones de toneladas.

¿POR QUÉ TEPCO ESTÁ DESCARGANDO EL AGUA AHORA?

El Gobierno y TEPCO dicen que necesitan hacer espacio para el desmantelamiento de la planta y para prevenir que haya filtraciones accidentales de los tanques.

Japón ha obtenido el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) para mejorar la transparencia y credibilidad del vertido, y asegurar que cumpla con los estándares internacionales de seguridad. El Gobierno también ha incrementado una campaña en la que promueve la seguridad del plan, tanto en territorio japonés como por medio de canales diplomáticos.

