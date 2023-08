Japón iniciará este jueves el vertido de agua de la central nuclear de Fukushima

Madrid, 22 de agosto (Europa Press).– El Gobierno de Japón ha anunciado que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, comenzará este jueves la liberación de agua tratada de la central nuclear de Fukushima, medida que no ha tardado en provocar la reacción de los grupos antinucleares, que ya se encuentran protestando ante la residencia del Primer Ministro nipón, Fumio Kishida.

Tokio ha tomado esta decisión después de una reunión del jefe de Gobierno con varios de sus ministros y algunas partes involucradas, donde Kishida ha considerado que se puede empezar la liberación porque “la comprensión del plan está progresando tanto en el país como en el extranjero”.

As Japan leads the #G7 , its emphasis on non-proliferation & strong collaboration w/ @IAEAorg contributes to a safer 🌎. Met w/ Kansuke Nagaoka, @MofaJapan_en Assistant Minister and Director General of Middle Eastern & Africa Affairs Bureau to address important current challenges. pic.twitter.com/VxbOFIHLsH

Mientras, ciudadanos opuestos a la medida, se han reunido frente a la residencia oficial de Kishida para criticar que el vertido supone una “carga” para el futuro: “Los vertidos en el océano dejarán una carga para las generaciones futuras”, ha añadido.

El anuncio tiene lugar dos días después de que el premier visitara la planta nuclear para evaluar in situ la situación de los preparativos del polémico vertido al mar de agua tratada de la central, entre críticas de organizaciones civiles, así como China o Corea del Norte por la posible contaminación que podría causar.

The Director General of @iaeaorg @rafaelmgrossi will travel to 🇯🇵 #Japan next week to present the comprehensive findings of the #IAEA’s safety review of Japan’s plan to release treated water from the #Fukushima Daiichi plant into the sea.https://t.co/4HEvzeUoAy pic.twitter.com/1ADUn7vXjM

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 30, 2023