FDA revoca uso de anticuerpos monoclonales por eficacia poco probable contra Ómicron

Por Matthew Perrone

WASHINGTON, 25 de enero (AP) — Los medicamentos de anticuerpos contra COVID-19 de las compañías Regeneron y Eli Lilly no deberían seguirse utilizando debido a que es poco probable que tengan efecto alguno contra la variante Ómicron del coronavirus, que actualmente representa una inmensa mayoría de las infecciones en Estados Unidos, señalaron reguladores federales de salud el lunes.

La medida era de esperarse, ya que ambas farmacéuticas habían dicho que los medicamentos mencionados son menos capaces de combatir a Ómicron debido a sus mutaciones. De cualquier forma, la medida federal podría desatar críticas de algunos gobernadores republicanos que han seguido promoviendo los fármacos pese a las recomendaciones de los expertos de salud.

Because data shows these treatments are highly unlikely to be active against the omicron variant, which is circulating at a very high frequency throughout the U.S., these treatments are not authorized for use in any U.S. states, territories, and jurisdictions at this time.

— U.S. FDA (@US_FDA) January 24, 2022