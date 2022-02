Explosión junto a sede diplomática de México en Kiev. La Embajadora ya no pudo entrar

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo hoy que una explosión junto a la sede diplomática de México en la capital ucraniana de Kiev ya no le permitió a la Embajadora Olga García entrar, mientras que compartió imágenes de mexicanos abandonando Ucrania en un camión rumbo a Rumania.

“Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia.Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania”, indicó Ebrard en sus redes sociales.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

Autobús saliendo de Ivano-Frankivsk rumbo a Rumania con [email protected] apoyados por el protocolo de protección a cargo de nuestras embajadas en Ucrania y Rumania. Fue toda una negociación que no les cancelara el propietario del autobús,lo lograron. Bien hecho!!! pic.twitter.com/W2PxrGf9fH

La Embajada mexicana en Ucrania está ubicada en Klovsky Uzviz, muy cerca del centro de la capital.

Más temprano este viernes, soldados rusos entraron en el distrito de Obolón, en Kiev, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Según informó la entidad castrense en su cuenta de Twitter, se trata de un grupo de exploración y sabotaje ruso.

Unos minutos más tarde, el Ejército ruso dijo haber tomado aeropuerto estratégico en las afueras de Kiev; afirma que ha aislado a Kiev de Occidente.

El Ministerio de Defensa ucraniano pidió a la ciudadanía informar sobre cualquier movimiento de equipamiento bélico del enemigo y preparar cócteles Mólotov para “neutralizar al ocupante”. Además, hizo un llamamiento a los civiles a la precaución y a evitar salir de sus hogares sin necesidad.

Según el militar ruso, en la captura de ese aeródromo, a unos 35 kilómetros al noroeste de Kiev fueron “aniquilados unos 200 nacionalistas de la unidades especiales de Ucrania”, operación en el que las fuerza rusas -dijo- “no sufrieron bajas”.

Momentos más tarde, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó varias imágenes del grupo de mexicanos subiendo al autobús y “saliendo de Ivano-Frankivsk rumbo a Rumania con [email protected] apoyados por el protocolo de protección a cargo de nuestras embajadas en Ucrania y Rumania”. “Fue toda una negociación que no les cancelara el propietario del autobús, lo lograron. ¡Bien hecho!”, festejó.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia.Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania.

Sin embargo, un ciudadano mexicano en territorio ucraniano pidió ayuda en Twitter, ya que, dijo, se encuentra en la ciudad de Vasilkov (Vasylkiv en lengua local), a unos 38 kilómetros de distancia de Kiev. “Queremos salir de aquí y salvarnos”, imploró Guillermo Padilla.

“No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México sólo me da largas y ya estoy en inminente peligro”, añadió Padilla, quien en su cuenta de Twitter se describe como cineasta independiente.

Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Vasylkiv a 38km de Kiev.

— Guillermo Padilla (@GuillermoPady) February 25, 2022