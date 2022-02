Biden nominará a Ketanji Brown como primera mujer afroamericana en la Corte Suprema

Por Colleen Long, Michael Balsamo y Zeke Miller

Washington, 25 de febrero (AP).— El Presidente estadounidense Joe Biden nominará a la Jueza federal de apelaciones Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema, dijo la Casa Blanca el viernes, lo que la convierte en la primera mujer afroamericana seleccionada para servir en un tribunal que una vez declaró a su raza indigna de poseer la ciudadanía y respaldó la segregación.

Biden cumple así una promesa de campaña de hacer el histórico nombramiento y diversificar más una corte que estuvo formada casi exclusivamente por hombres blancos durante casi dos siglos. Ha escogido a una abogada que seria la primera exdefensora pública en el máximo tribunal, aunque también con el historial legal de primera de otros jueces supremos.

Jackson sería la segunda Juez de raza afroamericana en la corte actual — el conservador Clarence Thomas es el otro — y apenas tercera en la historia.

Biden planeaba presentar a Jackson en la Casa Blanca el viernes por la tarde, cuando se espera que la nominada hable también.

Jackson sería además apenas la sexta mujer en servir en la corte y su confirmación significaría que por primera vez cuatro mujeres están juntas en el tribunal de nueve jueces.

La corte actual tiene tres mujeres, una de las cuales es la primera hispana, la Jueza Sonia Sotomayor.

Jackson se sumaría a una minoría liberal en una corte dominada por los conservadores que pondera retrotraer derechos de aborto y considerará el fin del uso de la raza en las matrículas universitarias y restringir gestiones de derecho al voto para incrementar la representación de las minorías.

Biden cubrirá la vacante dejada por el Juez Stephen Breyer, de 83 años, que se retirará a mediados de este año

Jackson, de 51 años, trabajo una vez como asistente jurídica de Breyer a inicios de su carrera legal. Estudió derecho en Harvard y sirvió en la Sentencing Comission, la agencia federal que desarrolla las directrices de sentencias en el país, antes de convertirse en Jueza federal en el 2013.

I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaA pic.twitter.com/Nzqv2AtN8h

