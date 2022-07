Las consultas de EU son políticas, afirma AMLO. Y acusa al Departamento de Estado

El mandatario mexicano declaró que hay intereses de conservadores mexicanos detrás de la consulta por el T-MEC, impulsada, “sobre todo”, por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- La controversia alrededor de la consulta de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de México en el tratado de libre comercio T-MEC fue nuevamente abordada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que se trata de un asunto político en el que participa, sobre todo, el Gobierno estadounidense.

“No tiene fundamento lo que ahora están planteando. Lo que me llama la atención, lo vuelvo a decir, es que los más enojados, los más contrarios a que se fortalezca lo público, lo que tiene que ver con México, son los conservadores criollos porque desde luego que está participando el Gobierno de Estados Unidos y el de Canadá, sobre todo el de Estados Unidos, y el Departamento de Estado en particular”, expuso esta mañana en conferencia de prensa.

El mandatario señaló a los “conservadores de aquí, defensores de las empresas extranjeras” como cómplices de la presente informidad al no ganar la votación sobre la Reforma Eléctrica, a pesar de presentar una controversia para declararla inconstitucional.

“Descansamos cuando no se declaró inconstitucional la Reforma Eléctrica. Eso fue lo que molestó a los conservadores de aquí y allá, y a sus achichincles y voceros y por eso ahora están pidiendo una consulta en el marco del Tratado de Estados Unidos y Canadá, porque quieren seguir mandando y no quieren dejar de robar. Ese es el fondo”, declaró.

De acuerdo con el político tabasqueño, no existe ningún tipo de violación al acuerdo con los países del norte, por lo que la consulta se trataría de una cuestión política.

“Es un asunto político, no hay ninguna violación a ningún artículo, nada, además México es un país soberano. Así está en el Tratado, en el capítulo 8, sobre los hidrocarburos, lo cuidamos. Eso es lo que me dice cada vez que nos vemos el Presidente Biden”, señaló, recordando que México mantiene una buena relación con el líder de los Estados Unidos.

“Siempre me habla de que nuestro entendimiento se va a dar en un pie de igualdad, entonces no es el Presidente Biden. No sé quiénes están promoviendo esto; sí están participando mexicanos, internacionalistas, el que fue Embajador de México cuando Calderón, Sarukhán, y otros. Pues con ellos me enteré, eso es lo que le mandé a decir también al Jefe del Departamento de Estado [de Estados Unidos] porque si había alguna diferencia, como dicen los diplomáticos, por los canales correspondientes, pero él empezó a darlo a conocer en su Twitter, ‘viene un golpazo’, ya frotándose las manos”.

López Obrador acusó que hay grupos mexicanos movidos por sus propios intereses detrás de dicha controversia.

“Hoy vi a otro que son del mismo grupo y todos ya traían la información, antes que nosotros, porque ellos tienen relación con el Departamento de Estado, pero vamos a defender el punto y decirle a la gente que vamos muy bien, de buenas”.

Apenas la semana pasada, el Presidente sugirió que quienes perdieron en México con las decisiones de su Gobierno en materia energética recurrieron a Estados Unidos para aplicar presión desde allá.

En ese momento, López Obrador no identificó quiénes fueron de México a Estados Unidos a presentar sus querellas, aunque mencionó a Iberdrola como una de las empresas que era beneficiaria de las reformas que realizaron tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el Partido Acción Nacional (PAN). Iberdrola terminaría contratando al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Las mismas leyes que ellos aprobaron las violaron al grado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver que todo lo relacionado al autoabasto en energía eléctrica es fraude legal, entonces qué se alega. Tenemos muchísimos elementos para responder y si se trata de una sanción de tipo político, nos vamos a defender”, expresó el mandatario mexicano.

Al respecto, Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía, aseguró el pasado 20 de julio que Estados Unidos sólo pide la revisión en el tema energético del T-MEC y rechazó que exista algún tipo de diferencia entre ambos países, a la par que detalló que ahora representantes de ambos gobiernos entablarán mesas de diálogo para resolver las controversias.

“Lo que Estados Unidos hizo fue comunicar que lo que le estaba solicitando a México era una consulta en el tema energético […] Ahorita Estados Unidos está diciendo, me duele esto, te pido entremos en una consulta para revisarlo y ver si encontramos en estos 75 días una solución de interpretación con respecto a estos temas”, explicó Clouthier en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.