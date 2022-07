VIDEO: Maluma expulsa de concierto en España a dos fans que estaban peleando entre sí

AS MÉXICO

El reguetonero no permitió que el comportamiento de dos fanáticas apagara el buen ambiente durante su presentación en España, por lo que el artista decidió sacarlas del show.

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 25 de julio (ASMéxico).- El reguetonero Maluma, quien siempre es atento con sus seguidores y da todo en el escenario para no decepcionarlos, corrió a dos fanáticas de su concierto debido a que se encontraban discutiendo durante su show y no dejaban que los otros asistentes disfrutaran del evento musical que habían esperado con ansias.

Y es que hay que decir, que, aunque haya mucha gente a su alrededor, los artistas tienen una gran visibilidad desde el escenario y muchas veces se percatan de actitudes que pueden molestar a los asistentes y podrían ser peligrosas si no se paran a tiempo. En esta ocasión le pasó a nuestro cantante favorito e intérprete de “Hawái”.

MALUMA: “SE VAN YA DE MI CONCIERTO”

Durante su concierto en Chiclana, España, el colombiano decidió parar la discusión que dos jóvenes, ambas mujeres, tenían y que aparentemente ya había avanzado de nivel, ya que Maluma pudo observar esta actitud sin ningún problema. Antes de que pudiera pasar algo grave y subir de tono la pelea, el cantante de “Borró cassette” las echó.

El artista no dudó ni un segundo y dijo: “Para un momento. Mira, yo no tengo un c….jo de idea de cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleándose se van ya de mi concierto”, dijo el cantante visiblemente molesto, ya que las fanáticas no dejaban de discutir en su show.

FANÁTICOS Y SEGUIDORES CELEBRAN DECISIÓN DE MALUMA

Después de que el cantante de “Cuatro Babys” dijera estas palabras, los demás asistentes respaldaron a Maluma, pues concordaron que ese tipo de actitudes no deben permitirse en un ambiente que debe ser relajante y divertido. Con aplausos y gritos de apoyo, los demás seguidores celebraron la decisión del artista.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, el staff de Maluma escoltó a las fanáticas debido a que no querían abandonar el show, sin embargo, el artista ya estaba visiblemente fastidiado por su comportamiento, por lo que las jóvenes no tuvieron otra opción que dejar el evento.

