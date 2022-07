Lo que debes saber de los conciertos de Dua Lipa en México: fechas, boletos y precios

AS MÉXICO

En septiembre la cantante británica llegará a México para ofrecer dos conciertos; uno en CdMx y otro en Monterrey, presentando su disco “Future Nostalgia”.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 22 de julio (ASMéxico).- La cantante Dua Lipa se presentará en México el próximo mes de septiembre, con dos shows, uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey, Nuevo León. Así que te traemos todos los detalles, pues los fans de la artista ya se encuentran a la expectativa de lo que traerá.

Cabe resaltar que en la actualidad se encuentra promocionando su disco titulado “Future Nostalgia”, mismo que le da nombre a su gira mundial y del que se desprenden canciones como “Cool”, “Levitating”, “Pretty Please”, “Hallcinate”, “Love Again”, “Don’t Start Now”, “Goog In Bed” y “Boys Will Be Boys”, entre otras.

FECHAS, BOLETOS Y PRECIO

Dua lipa tendrá dos conciertos en nuestro país; el primero se realizará el próximo 21 de septiembre en el Foro Sol, de la Ciudad de México, mientras que el segundo se llevará a cabo el 23 de septiembre en el Estadio Banorte en Monterrey, Nuevo León. Estos son los precios:

FORO SOL

· Cancha A Cap mil 880 pesos

· Cancha B Cap 980 pesos

· Verde A dos mil 180 pesos

· Naranja A mil 480 pesos

· Verde B mil 180 pesos

· Naranja B 850 pesos

· Verde C 680 pesos

· Naranja C 480 pesos

ESTADIO BANORTE

· Cancha A (De pie) – dos mil 400 pesos

· Cancha B (De pie) – 980 pesos

· Grada Platino – tres mil 200 pesos

· Grada Oro – mil 600 pesos

· Grada Plata – 750 pesos

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BOLETOS?

Cabe señalar que la venta de boletos para estos shows comenzó en diciembre del año pasado, por lo que actualmente sólo quedan algunos disponibles. Así que te recomendamos consultar la página Ticketmaster los días previos a los eventos, pues a veces se suelen liberar las entradas de las personas que olvidaron imprimir los suyos.

El regreso de la artista es uno de los más esperados por los fans, pues la última vez que visitó nuestro país fue en 2017, pues tuvo una presentación en el Corona Capital, por lo que ahora será más especial, pues sus conciertos serán en solitario.

