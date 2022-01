Autoridades de BC nombran a Fiscal especial para investigar asesinatos de periodistas

Atalo Machado está adscrito a la Fiscalía Regional de Mexicali y tiene experiencia en capacitación de agentes del Ministerio Público en el ámbito del Sistema Penal Acusatorio.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El agente del Ministerio Público, Atalo Machado, fue designado como Fiscal especial para atender los homicidios de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel.

Atalo Machado está adscrito a la Fiscalía Regional de Mexicali y tiene experiencia en capacitación de agentes del Ministerio Público en el ámbito del Sistema Penal Acusatorio.

“Es alguien experto en materia penal, conoce a la perfección el procedimiento acusatorio adversarial, incluso ha capacitado algunos jueces”, así lo detalló el Fiscal General del Estado, Ricardo Carpio Sánchez, durante conferencia de prensa, encabezada por la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

🔴 EN VIVO | Estamos de vuelta en nuestro Miércoles de Mañanera desde el Poder Ejecutivo en Mexicali. Te invitamos a acompañarnos en este diálogo informativo de cara al pueblo. ☀️ https://t.co/i0IsB3RPAD — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) January 26, 2022

La mandataria de Baja California aseguró que darán a la Fiscalía “elementos humanos y materiales necesarios para que realice sus tareas y funciones”.

Además, dio a conocer que presentará al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar los delitos cometidos en perjuicio de periodistas con penas más severas.

Marina del Pilar indicó que se buscará hacer efectiva la garantía de protección a la seguridad y vida de los periodistas, así como poner en marcha el mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Durante la mañana de este miércoles, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ya se inició la investigación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, ocurrido el domingo pasado en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California.

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició y les vamos a ir informando periódicamente siempre y cuando no nos afecte en el avance de conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto, pero ya estamos trabajando”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Además, el mandatario federal pidió “no hacer politiquería” ni “juicios sumarios” del caso luego de que fuera cuestionado sobre la posibilidad de que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se presente a declarar por el crimen debido a que la reportera mantenía un laudo laboral con una empresa propiedad de Bonilla por despido injustificado.

“Yo quiero decir que no hay impunidad, pero al mismo tiempo que no hagamos politiquería en un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad. No hay impunidad. Y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie. Ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”, comentó.

El Presidente López Obrador señaló que se debe tener la confianza de que su Gobierno investigará a fondo el asesinato de la periodista.