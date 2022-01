AMLO afirma que ya inició investigación por asesinato de periodista Lourdes Maldonado

El Presidente López Obrador pidió “no hacer politiquería” ni “juicios sumarios” del caso y señaló que se debe tener la confianza de que su Gobierno investigará a fondo el asesinato de la periodista.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este miércoles que ya se inició la investigación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, ocurrido el domingo pasado en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California.

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició y les vamos a ir informando periódicamente siempre y cuando no nos afecte en el avance de conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto, pero ya estamos trabajando”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Además, el mandatario federal pidió “no hacer politiquería” ni “juicios sumarios” del caso luego de que fuera cuestionado sobre la posibilidad de que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se presente a declarar por el crimen debido a que la reportera mantenía un laudo laboral con una empresa propiedad de Bonilla por despido injustificado.

“Yo quiero decir que no hay impunidad, pero al mismo tiempo que no hagamos politiquería en un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad. No hay impunidad. Y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie. Ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”, comentó.

El Presidente López Obrador señaló que se debe tener la confianza de que su Gobierno investigará a fondo el asesinato de la periodista.

“Lo repito, ahora la Secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, no es García Luna. Lo digo así y ofrezco disculpa porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando”, añadió.

Sobre la integración de Jaime Bonilla Valdez a su Gabinete, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que se trata de diferentes asuntos. “¿Por qué ahora hablar de eso?”.

Días antes de su muerte, Lourdes Maldonado dio a conocer que había ganado, tras nueve años, un laudo laboral que mantenía con PSN (Media Sport de México), una empresa propiedad del exgobernador Jaime Bonilla.

El pasado 19 de enero, se notificó que la empresa había sido embargada y que Bonilla Valdez tenía que pagarle sueldos caídos y costes, que de acuerdo con la periodista, superaban los 500 mil pesos.

En 2019, Lourdes Maldonado, periodista, corresponsal de medios nacionales, había expuesto en una conferencia matutina del Presidente López Obrador, su temor por amenazas de muerte a propósito de este conflicto laboral.

Maldonado es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después del fotoperiodista Margarito Martínez, a quien el 17 de enero lo mataron a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde.

Además, el 10 de enero asesinaron en Veracruz, estado del oriente de México, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.

-Con información de EFE