La violencia es muy visible, pero Guanajuato sufre por crisis de agua y contaminación

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- La preocupación por la inseguridad en Guanajuato, entidad gobernada por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es una de las principales inquietudes de la ciudadanía, sobre todo al tratarse del estado más violento en cifras totales, con ocho homicidios diarios.

Guanajuato es el ejemplo de la estrategia de seguridad que el Partido Acción Nacional (PAN) ha implementado desde 1991, cuando el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari le obsequió la gubernatura a Carlos Medina Plascencia. En todo este tiempo, la entidad ha conocido seis gobiernos panistas y en tres de ellos el Fiscal Carlos Zamarripa ha permanecido. Actualmente tiene la cuarta mayor tasa de homicidios del país, con 68 casos por cada 100 mil habitantes. Además, tan solo en el primer bimestre de este 2024, enero y febrero, se registraron 481 víctimas de homicidio doloso, es decir, un promedio de 8.01 víctimas de asesinato al día.

Sin embargo, existen otras problemáticas que suelen pasar desapercibidas ante la creciente violencia. Es el caso de la crisis hídrica, la migración y la contaminación ambiental, que son algunas de las cuestiones fundamentales que han sido relegadas o que no han sido abordadas a profundidad en las promesas políticas y el discurso político, según explicaron analistas consultados.

Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM), destacó en entrevista con SinEmbargo la importancia de abordar estos asuntos.

“El tema de temas es la inseguridad, sobre todo en Guanajuato, es la gran demanda, pero hay otras agendas que no se han abordado suficientemente y que, a mi juicio, deberían estar necesariamente en la discusión de las candidatas. No están abordando, por ejemplo, el otro gran tema, el del agua y el tema del cambio climático”, indicó.

La crisis hídrica en Guanajuato es alarmante. A pesar de contar con importantes cuerpos de agua como presas y ríos, como las presas El Solis, en Acámbaro, la presa de San Miguel Allende y tres ríos, esa entidad en el Bajío se ubica en el segundo lugar con mayor estrés hídrico, según un reporte del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), situación que incluso ha sido reconocida por el representante de la Secretaría de Agricultura del gobierno federal en la entidad, Rafael Castillo Bermúdez, quien el 1 de mayo declaró ante los medios:

Por su parte, el periodista y analista Arnoldo Cuellar, director del medio PopLab, coincidió en que se espera que el tema hídrico sea abordado con mayor profundidad y destacó que, aunque Libia Denisse ha convocado a reuniones y mesas de análisis para abordar el tema, aún no se han presentado propuestas claras.

“No se han entrado a discutir otros temas. El tema hídrico no ha sido tocado a fondo, aunque Libia hizo una reunión con empresarios y con quienes ven los sistemas de agua potable en León y en Irapuato. Salieron con recetas ya muy superadas y aunque han formulado sobre ese tema no se ve ninguna propuesta clara”, coincidió el periodista.

INSEGURIDAD EN PRIMER PLANO

Libia Denisse García Muñoz Ledo, de la coalición Fuerza y Corazón, integrada por el PRI, PAN y PRD; Alma Edwviges Alcaraz Hernández, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Morena, PVEM y PT, y Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, son las tres candidatas en busca de la gubernatura de Guanajuato, entidad que el panismo lleva más de 32 años gobernando y que en ese tiempo ha privilegiado la expansión de las empresas industriales, uno de los factores que ha llevado a esa entidad a un estrés hídrico.

Las tres candidatas han destacado en sus propuestas de campaña el tema de seguridad, que es la principal preocupación de los guanajuatenses. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) del Inegi, el 82.6 por ciento de la población refirió que la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad, seguido de la corrupción por un 59.4 por ciento y la pobreza en un 31.6 por ciento.

Guanajuato es uno de los estados con más homicidios dolosos, en números absolutos, a nivel nacional. Las cifras han tenido apenas un descenso marginal de 4.78 por ciento, pues de 3 mil 260 víctimas de homicidio doloso que se registraron en 2022, el año anterior la cifra se situó en 3 mil 104.

Las tres candidatas han destacado en sus propuestas de campaña la inseguridad y sobre ese tema, han abordado y cuestionado la permanencia del Fiscal Carlos Zamarripa, quien lleva 14 años en el cargo y no ha brindado los suficientes resultados.

Arnoldo Cuellar recordó que en la precampaña las dos candidatas de oposición, Alma Alcaraz de Morena y Yulma Rocha habían utilizado la figura del Fiscal Zamarripa como punto de crítica en sus campañas. Sin embargo, el panorama cambió cuando, el pasado 1 de marzo, la candidata panista anunció que también prescindiría de Zamarripa.

Incluso el periodista dijo que, ya en la campaña, Libia se adelantó al presentar un plan de seguridad respaldado por un grupo de expertos, aunque destacó que en el caso de Guanajuato, el PAN cuenta con más infraestructura y recursos, invirtiendo considerablemente en este tema.

AGUA, CONTAMINACIÓN…

Con más de cuatro millones de personas registradas en el padrón y la lista nominal, Guanajuato se posiciona como uno de los territorios, sólo por debajo de Jalisco y Veracruz, de mayor importancia en las elecciones federales y locales.

Aparte de la inseguridad, hay otras cuestiones que, de acuerdo con los analistas, deben tener propuestas más específicas y urgentes, como la contaminación, cambio climático, migración y generación de empleos.

Las tres candidatas hasta el momento han abordado el tema desde la óptica de que se requiere atención, pero no se han presentado rutas claras y detalladas, con estrategias, de cómo y con qué recursos abordarán la problemática del agua.

Libia Dennise García, candidata del PAN, PRI, PRD, ha señalado, de acuerdo con notas de medios nacionales, la necesidad de un fondo estatal para proyectos hídricos en los municipios, en lugar de reemplazar los organismos municipales de agua con un ente regional.

Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, ha propuesto ampliar el fondo económico destinado a enfrentar la sequía y la implementación de mecanismos de captación de agua, incluyendo la reforestación y la instalación de filtros para aprovechar mejor las lluvias.

En tanto que Alma Alcaraz de Morena ha señalado que es necesario abrir mesas de diálogo con especialistas y diversos sectores de la sociedad para abordar la problemática desde diferentes perspectivas.

Una investigación de PopLab publicada el pasado 19 de febrero puso énfasis en la escasez de agua y la contaminación industrial están alcanzando niveles críticos, mientras que la priorización gubernamental es hacia la industria en Guanajuato durante las últimas tres décadas, y es que la investigación destacó que la industria posee concesiones que equivalen a 26 pipas de agua por habitante anualmente, mientras que la población de 6 millones de personas sufre escasez constante.

Más de 600 concesiones están asignadas a empresas nacionales, trasnacionales y paraestatales, de acuerdo con datos del Registro Público de los Derechos de Agua (REPDA), lo cual demuestra que las autoridades carecen de transparencia y conocimiento sobre el uso del agua en el sector industrial.

La contaminación del agua es otro aspecto alarmante expuesto por la investigación. Las descargas industriales saturadas con metales pesados, hidrocarburos, plásticos, fármacos y agroquímicos están convirtiendo los ríos de la región en cuerpos de agua prácticamente muertos. Estudios de la UNAM confirman altos niveles de contaminación en los ríos Laja y Lerma, reflejando el impacto negativo del desarrollo industrial en la calidad del agua tanto superficial como subterránea.

Lo anterior se exacerba con la extracción ilegal de arena y las descargas ilícitas, como las más de mil millones de litros de agua sucia vertidas en el Río Laja desde Celaya. Aunado a ello, según se expone en la investigación del medio guanajuatense, la falta de inspecciones y medidas regulatorias efectivas también es preocupante.

En 2023, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guanajuato realizó solo 133 visitas de inspección, derivando en 110 procedimientos por aprovechamiento inadecuado de aguas nacionales, con multas que oscilan entre 180 mil y más de 2 millones de pesos.

Frente a la problemática del agua, destacaron los analistas consultados, falta una propuesta seria para gestionar este recurso: “no hay una propuesta seria para el agua y menos aún para todo el tema del cambio climático en la entidad”, señaló Saul Arellano.

La presión sobre los recursos hídricos se agrava con el cambio climático, que ha llevado a ciudades como Celaya a experimentar temperaturas récord en los últimos años, de acuerdo con Saul Arellano.

Además, la contaminación ambiental, especialmente relacionada con la refinería de Salamanca, es otro de los focos de preocupación para la salud pública y el medio ambiente en la región. No obstante, a pesar de su impacto, este tema ha sido en gran medida ignorado en el discurso político.

Por su parte, el periodista Arnoldo Cuellar destacó que otros temas pendientes incluyen el impacto de la industria automotriz y el abordaje de las adicciones, que son fundamentales para abordar la inseguridad en Guanajuato.

La migración es otro aspecto que no se debería soslayar. Si bien Guanajuato, que es el único estado con cinco empresas ensambladoras de autos, sigue siendo un importante punto de partida para los migrantes que buscan una vida mejor y también está experimentando un creciente flujo de personas que llegan en busca de oportunidades. Sin embargo, la generación de empleo no ha sido suficiente para absorber esta población migrante ni para satisfacer las necesidades de quienes permanecen en el estado, destacó por su parte Saul Arellano.

De acuerdo con el experto analista, este flujo migratorio ha contribuido a una crisis demográfica, con una pérdida considerable de población en los últimos años. Aunque esto ha generado aparentes crecimientos económicos, la realidad es la falta de empleos de calidad y un diferencial preocupante entre capital y trabajo, lo que refleja un rezago educativo persistente en Guanajuato.

PANORAMA POLÍTICO

Históricamente, Guanajuato ha sido un bastión significativo para el PAN, ya que gobierna la entidad desde 1991, y desde entonces ha ganado cinco elecciones gubernamentales, otorgándole más de un millón de votos en las últimas tres elecciones.

Morena busca consolidarse en Guanajuato en una elección clave y frente a un escenario en el que ha aumentado su preferencia e incluso ya hay encuestas que lo colocan en un posible empate técnico.

La casa encuestadora Mendoza Blanco & Asociados, publicó en enero pasado que Morena incluso ya había superado al PAN, pues en su sondeo la mayoría de las y los encuestados preferirían votar por Morena que por el PRIAN en Guanajuato, donde el partido guinda sumaría el 49.8 por ciento de la preferencia, con la alianza formada junto al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comparado con el 45.4 por ciento del Frente Amplio por México, coalición que junta al PAN, al PRI y al PRD.

Sin embargo, ambos especialistas consultados consideraron que aún así el PAN tiene posibilidad de ganar porque, a pesar de la mala popularidad y el descontento con la gestión de los gobiernos panistas, la intención de voto requiere de estructuras de las cuales carece Morena, y porque el partido guinda se ha visto desorganizado.

Ambos analistas consultados coincidieron en que aunque en menor medida, el PAN mantiene un escenario competitivo y una delantera, aunque ésta es menor a la que ha tenido en elecciones pasadas. Lo anterior ya que, según explicaron, aunque su estructura podría estar desgastada, sigue siendo la más funcional y cuenta con mayores recursos a su disposición.

“Entonces siento que todavía están defendiendo la plaza hasta el momento en relativa tranquilidad, y digo relativa tranquilidad porque si estuvieran muy tranquilos no hubieran hecho lo de Zamarripa de Cabeza de Vaca, me refiero al anuncio de la candidata de que ya no los quiere más en el futuro gobierno. Pero todavía el PAN no está en un estado de pánico”, expresó Cuellar.