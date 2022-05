Alfaro y Padilla, los caciques jaliscienses, se enfrentan y movilizan por el poder

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El Rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, acusa al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez de autoritario y de atentar contra la autonomía, pero para el mandatario, detrás de la oposición a reasignar parte del presupuesto de la institución está la defensa de los intereses de un grupo político que, de acuerdo con especialistas, es liderado por el cacique y exrector Raúl Padilla desde hace más de tres décadas.

Mientras tanto, integrantes de la comunidad universitaria critican el empeño de las autoridades escolares y estatales en un conflicto que distrae de sus exigencias principales: auditar los recursos de la universidad y mejores condiciones laborales.

La pugna entre el Gobernador de Movimiento Ciudadano (MC) y la Rectoría de la UdeG creció desde agosto de 2021, cuando Alfaro Ramírez anunció la reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la universidad destinados a la construcción de un Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Tonalá, que también es de la UdeG.

Desde entonces, el Rector, dos sindicatos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) —grupos que según analistas son controlados por afines a Raúl Padilla López— han realizado caminatas para exigir que el Gobierno estatal respete el reparto de los recursos. Las protestas alcanzarán la cúspide este 26 de mayo, pues Ricardo Villanueva Lomelí convocó a la que espera sea “la marcha universitaria más grande la historia” de Jalisco.

Contrario a lo planteado por Villanueva Lomelí, sobre ver la protesta como una acción para “buscar un presupuesto justo para la educación”, el politólogo Gilberto Pérez Castillo opina que el conflicto “es un tema entre dos grupos políticos y no tiene nada que ver con la educación, tampoco con la intención de dignificar a la universidad”.

SinEmbargo buscó al Rector Villanueva Lomelí para conocer su postura sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. De igual forma, este diario digital consultó la postura del Gobernador Enrique Alfaro, y su oficina de comunicación social respondió que el mandatario está concentrado “en los grandes temas de Jalisco”.

En ello coincide el periodista Pedro Mellado, quien durante años ha investigado la influencia del cacicazgo de Raúl Padilla en la UdeG y los beneficios que de ello obtiene, por ejemplo, al promover obras para el Centro Cultural Universitario o al presidir el Corporativo de Empresas Universitarias, un conjunto de 14 negocios para los que sólo este año la universidad tiene previsto destinar 545 millones de pesos.

También explicó que el conflicto entre Alfaro y Padilla López ya era predecible porque para los comicios de 2021 el exrector (1989-1995) decidió crear Hagamos, su propio partido político, y no sumar fuerzas con Movimiento Ciudadano, como en 2018.

Las diferencias entre Enrique Alfaro y Raúl Padilla se registraron desde antes, entre 2008 y 2015. En ese periodo, durante las elecciones intermedias de 2009, Alfaro contendió y ganó la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Durante esos años, el ahora Gobernador estatal se separó de Padilla y de su grupo político universitario.

En marzo de 2008, cuando Alfaro Ramírez era Diputado del PRD, pidió investigar a Raúl Padilla López, quien durante años ha influido en el Sol Azteca, por la afiliación masiva de maestros y alumnos de la UdeG, incluidos alumnos de preparatoria; el legislador acusó que la comunidad universitaria fue presionada para hacerlo.

Sin embargo, durante esta nueva ruptura, tanto Alfaro Ramírez como Padilla pasan por un momento de debilidad política.

“Es una pelea donde no hay buenos ni malos, son políticos a quienes lo único que los mueve es la ambición. Lamentablemente no están peleando por los intereses de los jaliscienses, no están peleando por la educación. Ambos están peleando por tajadas de poder político que en algún momento compartieron”, mencionó el analista Pérez Castillo.