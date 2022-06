Al menos 20 jóvenes mueren en un club nocturno de Sudáfrica; se desconoce la causa

JOHANNESBURGO, Sudáfrica (AP) — La policía sudafricana investigaba la muerte de al menos 20 personas en un club nocturno en la localidad costera de East London durante la madrugada de este domingo.

No estaba claro qué había provocado la muerte de los jóvenes, de entre 18 y 20 años, que según medios, asistían a una fiesta para celebrar el final de los exámenes escolares de invierno.

Los cuerpos estaban tirados en mesas y sillas sin signos visibles de violencia, según el diario local Daily Dispatch.

