FOTO: Hubble capta colisión de dos galaxias a 670 millones de años luz de la Tierra

Madrid, 26 Nov. (EUROPA PRESS).- La fusión de galaxias Arp-Madore 417-391 protagoniza el centro de atención en esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA.

El catálogo de Arp-Madore es una colección de galaxias particularmente peculiares repartidas por todo el cielo del sur, e incluye una colección de galaxias que interactúan sutilmente, así como galaxias en colisión más espectaculares.

Arp-Madore 417-391, que se encuentra a unos 670 millones de años luz de distancia en la constelación de Eridanus en el hemisferio celeste sur, es una de esas colisiones galácticas. Las dos galaxias fueron distorsionadas por la gravedad y se retorcieron en un anillo colosal, dejando sus núcleos anidados uno al lado del otro, informa la NASA.

