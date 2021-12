Los Chiefs aplastan 36-10 a los Steelers y aseguran lugar en postemporada de la NFL

Redacción deportes, 26 dic (EFE).- Los Kansas City Chiefs hilaron este domingo su sexto título del Oeste de la Conferencia Americana (AFC) al apalear 36-10 a los Pittsburgh Steelers y aseguraron su lugar en la postemporada en la semana 16 de la Liga Nacional de Fútbol (NFL).

Los Chiefs, 11-4, consiguieron su octava victoria en fila para mantenerse como el mejor equipo de la Conferencia Americana, puesto que da derecho a descansar en la primera semana de la postemporada.

Los Steelers, 7-7-1, terceros en el Norte de la AFC, salieron de la zona de comodines.

Kansas City perdió para este duelo a su ala cerrada Travis Kelce, seleccionado al Pro Bowl 2022, así como al apoyador Nick Bolton, al liniero ofensivo Lucas Niang y a sus pateadores Harrison Butker y Tommy Townsend todos en la lista de protocolo por la covid-19.

Ante la ausencia de Butker y Townsend los Chiefs contrataron al pateador Elliott Fry, quien falló un punto extra y un gol de campo en el primer medio.

En su primera serie ofensiva los Chiefs arrastraron a la defensiva de los Steelers 73 yardas; emplearon 16 jugadas y más de ocho minutos del primer cuarto para la anotación por tierra de Edwards-Helaire, cuarta de la temporada para el jersey 25.

La defensiva de Kansas City recuperó el balón una serie después cuando Ben Roethlisberger sufrió una intercepción, su octava del año, a manos de Charvarius Ward.

El error lo capitalizó Mahomes en su siguiente serie con un envío de anotación a Byron Pringle que cerró el primer cuarto con 14 puntos de ventaja, que ampliaron en el segundo periodo a 17.

Antes del descanso Mahomes conectó en las diagonales con Mecole Hardman para llegar a 23 puntos sin respuesta del rival.

