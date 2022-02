Europa dará 500 millones a Ucrania para equipos letales y no letales contra Rusia

Bruselas, 27 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) acordó este domingo conceder 450 millones de euros para financiar el aprovisionamiento de equipos militares letales a Ucrania y otros 50 millones de euros para equipos no letales, como combustible y equipos de protección.

Borrell explicó que todo ello será cubierto por la Facilidad Europea de Paz y fondo intergubernamental, que cuenta con cinco mil millones de euros entre 2021 y 2027 y está financiada por los Estados miembros, no por el presupuesto de la UE.

Borrell destacó que es “la primera vez en la historia” que la UE financiará conjuntamente este tipo de equipos, para lo que estuvo “todo el mundo de acuerdo o, al menos, no obstruyó esta decisión”.

También explicó que Polonia, país limítrofe con Ucrania, se ha ofrecido como centro logístico para reunir los equipos antes de su entrega a los ucranianos, y agregó que mañana lunes los ministros de Defensa comunitarios se reunirán para abordar los detalles.

Por otra parte, los ministros dieron su acuerdo político a sancionar a una veintena de oligarcas y empresarios rusos “con un enorme impacto económico” y que tienen “un papel clave” en el sistema.

Igualmente, se mostraron a favor de cerrar el espacio aéreo europeo a los vuelos rusos y acordaron excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos interbancarios SWIFT, así como formalizar la paralización de las transacciones con el Banco Central de Rusia.

Las medidas se irán adoptando legalmente en las próximas horas, en un procedimiento escrito -ya que la reunión de los ministros hoy por videoconferencia tiene un carácter informal-, y entrarán en vigor en cuanto sean publicadas en el Diario Oficial de la UE.

Preguntado por si la activación de la alerta de la disuasión nuclear de Rusia ante las sanciones que le está imponiendo Occidente trastoca los planes de los europeos, Borrell respondió que “todo el mundo está al corriente de esta amenaza, pero eso no nos quita de hacer lo que tenemos que hacer”.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso prohibir el aterrizaje, despegue o paso de cualquier avión ruso en el espacio aéreo de la Unión Europea y las emisionesde Russia Today y Sputnik en territorio comunitario, así como nuevas sanciones a Bielorrusia por su colaboración en la invasión de Ucrania.

La propuesta de la Comisión tiene que recibir la aprobación del Consejo (los países) antes de poder entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.

En una declaración a los medios, Von der Leyen explicó que las restricciones en el espacio aéreo se aplicarán a aeronaves de propiedad rusa, registrado en Rusia o controlados por Rusia, esto es, de propiedad, fletado o controlado de otro modo por una persona jurídica o física rusa.

Third, we will target the other aggressor in this war, Lukashenko’s regime, with a new package of sanctions, hitting their most important sectors.

