¿Leche materna para tratar COVID? Recurren a ella para sanar a paciente en Brasil

Madrid, 27 de junio (Europa Press).- Investigadores de la Universidad de Campinas en el estado de São Paulo (Brasil) han recurrido a un método muy poco convencional para tratar la COVID-19 en una paciente con una rara enfermedad genética que hace que su sistema inmunitario sea incapaz de combatir los virus y otros patógenos.

“He seguido a esta paciente desde que era una niña, y me preocupé mucho cuando me dijo que tenía COVID-19. El error de inmunidad innata que padece desregula todo su sistema de defensa. Su respuesta inflamatoria es defectuosa, con pocas células que vayan al lugar de la inflamación y una baja producción de anticuerpos. Dependiendo de su virulencia, los agentes infecciosos pueden llevar a dos resultados en estos casos: infección crónica o muerte”, explica la pediatra Maria Marluce dos Santos Vilela, última autora del artículo.

