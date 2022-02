IPCC: 48% de especies terrestres en alto riesgo de extinción por calentamiento global

Ginebra, 28 feb (EFE).- Un 48 por ciento de las especies animales y vegetales terrestres, en el peor de los escenarios, corren un alto riesgo de extinción a causa del calentamiento global, advierte hoy el nuevo informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC).

El informe, que analiza el impacto que el cambio climático está teniendo en el ser humano y en la biodiversidad, ofrece distintos escenarios e incluso en el más “optimista”, con una subida media de la temperatura de sólo 1.5 grados -con respecto a la era preindustrial-, prevé una extinción de entre el 3 por ciento y el 14 por ciento de especies.

Las especies endémicas (aquellas que habitan en un único ámbito geográfico) están especialmente amenazadas: el cambio climático podría llevar al fin de todas las especies de este tipo en pequeñas islas, al 84 por ciento en las de montaña, al 54 por ciento en los océanos y al 12 por ciento en los continentes, alerta el documento del IPCC.

The #IPCC released its latest #ClimateReport today, #ClimateChange 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability

“The scientific evidence is unequivocal: #climatechange is a threat to human wellbeing & the health of the planet,” – @poertner_hans

➡️ https://t.co/sz89t4EKHj

🎥 ⬇️ pic.twitter.com/Ol0GCPFvu7

— IPCC (@IPCC_CH) February 28, 2022