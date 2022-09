Más de 150 países se alían con México para frenar el tráfico de bienes culturales

Ciudad de México, 28 de septiembre (AP).— Más de 160 ministros de Cultura se reunían desde el miércoles en México para concertar las nuevas pautas mundiales en temas como la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, una mayor participación de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de la cultura o el acceso equitativo a contenidos culturales en línea.

Según explicó Ernesto Ottone, subdirector de Cultura de la UNESCO, en los últimos 40 años sólo ha habido tres reuniones como la que inicia este miércoles y que además de Gobierno juntará a organizaciones culturales de todo tipo junto con agencias de Naciones Unidas.

🔴 The @UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development – #MONDIACULT2022 is going LIVE!

Join us now from #Mexico 🇲🇽 and watch countries gather from around the world for the opening ceremony of the conference.

▶️ https://t.co/zaf0SDkZud pic.twitter.com/dQSvYuDAmF

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) September 28, 2022