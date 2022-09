“Es incapaz de reconocer sus errores”: Tabe responde a AMLO por hablar de su papá

El video del papá del Alcalde de Miguel Hidalgo fue compartido durante la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, quien aseguró que “la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía”.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reaccionó a los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un video presentado en su conferencia de prensa matutina, donde su padre, Daniel Tabe Tabe, ataca con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea-CdMx) por querer clausurar su negocio de tacos.

Al mostrar el video durante la sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, el Presidente López respondió, a pregunta expresa sobre el ataque, que “es una forma de actuar y pensar” con un “doble discurso”, un caso que “no deja de ser un asunto político”. “Qué barbaridad, los de Atenco traen machetes”, comentó en referencia a la hipocresía que, dice, “es la doctrina de la derecha”.

“ Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, ¡híjole! Pero resulta que los que hablan de que son gente de bien y que el resto es chusma, somos nacos. No saben que los nacos estamos de moda”. “Se creen superiores. Pero en todo. Entonces cuando se les descubre lo que son realmente; cuando enseñan el cobre, que es lo que está pasando con todo este proceso”, agregó.

Por ello, el panista, quien sería socio de la taquería “Don Eraki”, salió en defensa de su padre, al señalar que a diferencia de él, que reconoció su error, el mandatario federal “es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país”.

“Hoy López Obrador se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del Presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país”, publicó el Alcalde en redes sociales.

Hoy @lopezobrador_ se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Luego de que se mostrara el video en la “mañanera” de este jueves, la encargada de la sección, Elizabeth García, también reveló que el Alcalde Tabe sí es socio de la taquería “Don Eraki”, ubicada en la colonia Escandón, y que su padre, lanzó “varios ataques y mensajes de odio” contra el titular del Ejecutivo.

“Sin embargo mintió. Al realizar una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad arrojó que toda la familia, padres y hermanos del Alcalde, estaba involucrada en el negocio”, afirmó García Vilchis.

El Alcalde Mauricio Tabe primero dijo en Twitter que el negocio no es de él o de su familia y se quejó de presunto acoso. “Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio ‘ilícito’ de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”, dijo.

No obstante, usuarios de Twitter le respondieron con información pública que su padre es uno de los dueños del negocio, hoy clausurado. Horas más tarde y luego del incidente en el restaurante, el Alcalde de la Miguel Hidalgo lamentó la reacción de su padre, pero insistió en acusar al Gobierno: “Desde el Gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica”.

EL ATAQUE CONTRA LOS INSPECTORES

El padre del Alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y dueño de una taquería en la Ciudad de México, salió ayer con un cuchillo y atacó a inspectores del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea-CdMx) que la clausuraban, de acuerdo con distintos testimonios, incluyendo videos, dados a conocer en las redes sociales.

Integrantes del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), incluyendo José Enrique Reyes Juárez, quien fue agredido con un cuchillo por clausurar la taquería “Don Eraki”, acudieron esta noche a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para interponer una denuncia en contra de Daniel Tabe, padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo.

Indaga FGJCDMX posible agresión contra trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 28, 2022

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó en conferencia que es investigado el permiso de la taquería “Don Eraki”, porque el uso sería habitacional y no comercial. Quien atacó a los servidores públicos con el arma blanca es Daniel Tabe Tabe, padre del Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Un perfil en Linkedin e información del Registro Público y de Comercio parece confirmar que, en efecto, Donheraki (o Don Heraki) es una empresa de la familia.

Horas después del incidente, Daniel Tabe se disculpó en sus redes sociales por haber amagado al inspector del Invea con un cuchillo. Dijo que se sintió impotente al ver que clausuraron su negocio y por eso actuó de esa manera.

“Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerla daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente cuánto me ha constado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, eso no va con mi personalidad”, declaró el padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo en un videomensaje.

Ofrezco una sincera disculpa por lo del día de hoy. pic.twitter.com/dgJqnFJwRw — Daniel Tabe Tabe (@tabe_tabe4) September 28, 2022