El ataque con cuchillo del papá del Alcalde llega a la FGJ: verificadores lo acusan

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– Integrantes del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), incluyendo José Enrique Reyes Juárez, quien fue agredido con un cuchillo por clausurar la taquería “Don Eraki”, acudieron esta noche a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para interponer una denuncia en contra de Daniel Tabe, padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, se inició la carpeta de investigación luego de la posible agresión en agravio de servidores públicos del Invea.

La dependencia detalló que en la denuncia presentada el supuesto propietario del establecimiento amagó con un arma blanca a los empleados del Gobierno de la Ciudad de México, quienes colocaron sellos de suspensión de actividades en la entrada del negocio, por posibles irregularidades.

Al llegar al lugar, señala la denuncia, “el personal del Invea inspeccionó el sitio y encontró irregularidades, lo que originó que una persona empuñara un arma punzocortante y arremetiera contra los servidores públicos identificados con credenciales y chalecos”.

Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, inició la carpeta de investigación señalada. También se iniciaron las diligencias para la búsqueda imágenes de cámaras de videoviligancia, públicas y privadas para su análisis, así como para entrevistar a testigos de los hechos.

El Ministerio Público, agregó la dependencia a cargo de Ernestina Godoy, “continúa con la integración de la indagatoria, en espera de recabar los resultados de las intervenciones policiales solicitadas para establecer el delito que se configure de acuerdo a lo señalado por el Código Penal de la Ciudad de México”.

En las imágenes difundidas en redes por los periodistas Salvador Zaragoza y Azucena Uresti se observa a uno de los empleados del Invea afuera de una de las instalaciones de la Fiscalía capitalina donde presuntamente realizó la denuncia.

El padre de Mauricio Tabe, quien es uno de los dueños de la taquería “Don Eraki” en la capital mexicana, salió con un cuchillo y atacó a inspectores del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México que la clausuraban, de acuerdo con distintos testimonios, incluyendo videos, dados a conocer en las redes sociales.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó en conferencia que es investigado el permiso de la taquería porque el uso sería habitacional y no comercial. Quien atacó a los servidores públicos con el arma blanca es Daniel Tabe Tabe, padre del Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Un perfil en Linkedin e información del Registro Público y de Comercio parece confirmar que, en efecto, Donheraki (o Don Heraki) es una empresa de la familia.

Horas más tarde del incidente, Daniel Tabe se disculpó en sus redes sociales por haber amagado al inspector del Invea con un cuchillo. Dijo que se sintió impotente al ver que clausuraron su negocio y por eso actuó de esa manera.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerla daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente cuánto me ha constado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice; me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, eso no va con mi personalidad”, declaró el padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo en un videomensaje.