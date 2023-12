Tampoco en 2024 habrá nuevos impuestos o aumento en los combustibles, anuncia AMLO

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que no habrá aumento de impuestos ni incremento en los precios de combustibles y el servicio de luz para el 2024.

En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo destacó que su Gobierno continuará impulsando el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con cadenas comerciales para que no suban el precio de los 24 productos de la canasta básica a más de mil 039 pesos.

Asimismo, prometió que la misma política garantizará que tampoco haya aumento de impuestos en gasolinas y diésel.

“Tenemos que cuidar que no haya cuesta de enero como era antes, que no haya aumento de precios, que no haya inflación, porque se afecta el ingreso. Podemos estar aumentando los salarios, pero si hay inflación se pierde el poder de compra, el poder adquisitivo, que era lo que pasaba antes”, explicó.