Cerebro de gatos se ha reducido “considerablemente” desde su domesticación: estudio

Ciudad de México, 29 de enero (RT).- Científicos de la Universidad de Viena (Austria) y del Museo Nacional de Escocia (Reino Unido) han logrado confirmar que el tamaño del cerebro de los gatos se ha reducido considerablemente durante los últimos 10 mil años, siendo la domesticación de estos felinos la principal causa de la pérdida de capacidad craneal.

Según detallan los investigadores, los estudios realizados por Paul Schauenberg en 1969 y Helmut Hemmer en 1972 ya habían relacionado la domesticación de los gatos con la disminución del tamaño de sus cerebros; sin embargo, los datos utilizados en ese entonces habían quedado obsoletos, por lo que se dieron a la tarea de evaluar si los resultados obtenidos hace décadas continúan siendo validos a la luz de conocimientos científicos actuales.

