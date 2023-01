Ángel Meléndez, el pintor de Puebla que triunfa con Pinocho en los Óscar

Por Denisse Méndez

Puebla, 29 de enero (SinEmbargo).– “Hacer con pasión lo que te gusta…”, eso fue lo que llevó al pintor de Puebla, Ángel Meléndez a colorear los ataúdes y hacer moldes para perros en la película Pinocho de Guillermo del Toro.

Para el joven compartir su talento en la cinta nominada a los Premios Óscar 2023, fue agradable. En entrevista con Periódico Central señaló que durante su estancia de 5 semanas en el Taller del Chucho en Guadalajara, Jalisco, aprendió mucho.

Mencionó que la oportunidad que les brindó el cineasta mexicano de formar parte del proyecto cinematográfico elogiado, será “el comienzo para muchos artistas”.

El Globo de Oro al que fue acreedor Guillermo del Toro en la categoría a mejor película de animación, representa el trabajo de muchos artistas.

El pintor de Puebla, Ángel Meléndez aseveró también que no lograba creer ni asimilar que había trabajado en la cinta animada de talla internacional.

“Todavía no me la creo, es el comienzo para muchos artistas (…) sí, mis papás están muy orgullosos, me presumen”.