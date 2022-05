VIDEO: Multitud abuchea a Gobernador de Texas, Greg Abbott, en memorial por masacre

Los Ángeles, 29 de mayo (La Opinión).- El Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, fue abucheado por decenas de personas que acudieron al memorial de las víctimas de la masacre en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde.

Así lo documentan videos compartidos en redes sociales por usuarios y periodistas, como parte de la cobertura por la visita del Presidente Joe Biden y su esposa, la primera dama Jill Biden, para rendir tributo a las 21 víctimas.

“¡Necesitamos cambios!”, se escuchó.

Now Texas Governor Greg Abbott has arrived. Recieved a few boos and jeers from the crowd gathered here. pic.twitter.com/qK7IlTmwh4

— Robert Sherman (@RobertShermanTV) May 29, 2022