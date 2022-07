FGE investigará a funcionarios por feminicidio de Margarita, quemada viva en Morelos

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, informó que funcionarios de la Fiscalía Regional Oriente, con sede en el municipio de Cuautla, están siendo investigados por presuntas omisiones en el caso de Margarita Ceseña Martínez, quien falleció tras una agresión con fuego.

Luego de que la joven de 30 años de edad fue quemada viva por sus familiares por la disputa de una casa, el Fiscal anunció cambios en el personal del órgano de justicia para mejorar el servicio; sin embargo, no especificó si el titular de la sede regional, Alejandro Chávez, sería separado de su cargo.

El Fiscal estatal también aseguró que no habrá impunidad en el feminicidio de Margarita, pues ya se tienen identificados a los presuntos responsables de arrojarle gasolina y prender un cerillo a su cuerpo, por lo que serán detenidos.

“Tenemos la obligación de investigar también por qué no acudieron antes a la Policía Preventiva el día en que ocurren los hechos, cuándo le prendieron fuego… Pero vamos a ver si hubo o no omisiones. ¿Por qué no hubo aviso del hospital?”, cuestionó el funcionario.